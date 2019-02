FNM: Denuncian a Soria por administración fraudulenta

El dirigente del PRO, Nicolás Suárez Colman, presentó una denuncia contra el intendente de Roca, Martín Soria, por los gastos de la Fiesta Nacional de la Manzana 2018.

La denuncia, que también involucra a Mariana Soler (Secretaria de Hacienda) y Juan Cruz Ramírez Baccon (productor de espectáculos teatrales) por los delitos de “Administración Fraudulenta” y “Fraude en perjuicio de la Administración”.

De acuerdo con las pruebas presentadas por Suárez Colman, la edición 2018 de la Fiesta costó 405 mil dólares por noche, mientras que en 2012 se gastaron 275 mil dólares por noche. “O en la Argentina hubo una inflación del 46% en dólares los últimos seis años o existió una sobrefacturación escandalosa que derivó en la evidente comisión de los delitos”, sostiene el escrito judicial.

En su escrito no se descartó “el potencial encuadre de las conductas desplegadas en otras figuras delictivas de naturaleza tributaria y competencia federal”. En esta línea se destacó: “Los denunciados han desplegado, en ocasión de organizar y llevar adelante la Edición 2018 de la Fiesta Nacional de la Manzana (FNM), maniobras ardidosas y de administración infiel, actuando como representantes legales de la Municipalidad de General Roca y, en el caso de Ramírez Baccon, como productor de los espectáculos musicales”.

Tomando como puntapié las declaraciones del intendente Soria al señalar que el aporte municipal a la FNM representa aproximadamente un 50% del costo total de dicha fiesta, Suárez Colman recordó: “El resto del monto que insume la FNM proviene de aportes privados”.

Asimismo expuso que “en el año 2018 el Municipio presupuestó, para la realización de la FNM la suma de $ 12.048.000. A la postre, el costo total de la FNM fue de $24.000.000. En el año 2019 la partida 2120116 indicó que el aporte municipal para la edición 2019 fue de $12.057.600. Así las cosas el costo total de la FNM edición 2019 fue de $ 24.000.000. Un monto idéntico a la edición 2018”.

Además, la denuncia indica que “el Municipio de Roca, a través de los funcionarios imputados (Soler y Soria) en vez de proceder conforme a la normativa que rige la contratación pública y licitar cada rubro técnico -Ej, el escenario, las luces, el sonido, etc- triangula con el Sr. Ramírez Baccon quien elige a discresión tales servicios para luego darse vuelta y facturar al Municipio un concepto global “servicios de producción”. Una clara maniobra elusiva de los procedimientos legales a los que la Municipalidad, en orden al principio de legalidad administrativa, se encuentra condicionada”.

Al mismo tiempo que detalló: “Esta comparación de las ediciones 2012/2018 da cuenta de un sobrecosto impresionante de imposible justificación”.

En conclusión, se recalcó en el escrito, que “los denunciados han cometido un fraude en perjuicio de la Municipalidad de General Roca por al menos $ 11.000.000. No puede haber un argumento lógico para que ediciones de las fiestas similares en logística, artistas e ingeniería tengan tamaña asimetría. No es difícil colegir que no encontramos frente a una maniobra delictual que pedimos que se investigue”.

De esta manera requirió cotejar el presupuesto de 2019 de la Municipalidad roquense, como así también notas periodísticas locales, como así también la planilla interna de gastos de la Fiesta en su edición de 2012. De igual manera se solicitó comparar la contratación de artistas en otros distritos; librar oficios a distintos organismos; allanar la Municipalidad de General Roca; efectuar una pericia contable; realizar un cruzamiento telefónico y solicitar la declaración de Alejandro Palmieri, Juan Huentelaf, Julian Goinhex, Erika Acosta, Pablo Bergonzi , Diego Matarazzo y César del Valle.