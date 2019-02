Alertan de abusos en planes de ahorro para comprar autos

(ADN). – Ante prácticas abusivas por parte de empresas que comercializan planes de ahorro para financiar compras de autos, Defensa del Consumidor de Río Negro recuerda que la ley 24249 protege a los consumidores, a la vez que solicita a las personas que se vieron afectadas por estas prácticas que realicen los reclamos correspondientes ante el organismo rionegrino.

Defensa del Consumidor informó que las empresas de planes de ahorro no pueden realizar un aumento indiscriminado de cuotas sin previa notificación; no pueden efectuar débitos o cobros indebidos; no pueden cobrar gastos de entrega que no fueran previstos en los contratos; no pueden imponer seguros que no hayan sido solicitados por el comprador y no pueden variar de forma excesiva el precio por sustitución de vehículo.

A su vez, las empresas deben devolver las cuotas aportadas en caso de rescisión de contrato; brindar información lo más detallada posible del contrato y hacerlo previo a su firma y cumplir con la oferta, promoción y bonificaciones utilizada para le venta del plan de ahorro.

Asimismo, La Agencia de Recaudación -a través de su área Defensa del Consumidor de la provincia- recomienda evitar los contratos de forma telefónica, o vía internet para evitar las ventas engañosas y siempre buscar información sobre la empresa que ofrece el servicio y su legalidad antes de cerrar cualquier tipo de negocio, ya que muchas de ellas no tienen respaldo para cumplir con lo que se acuerda.

También recomienda que aquellos consumidores que sufrieron alguna de éstas u otras prácticas abusivas por parte de las empresas de planes de ahorro, realicen los reclamos ante Defensa del Consumidor Río Negro para que el organismo pueda intervenir, ya que es el único que puede tomar medidas y accionar ante casos de irregularidad, porque es la autoridad de aplicación para que se cumplan las leyes en defensa de los derechos de los consumidores.

Los reclamos se pueden efectuar on line a www.defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar o en www.agencia.rionegro.gov.ar y en todas las oficinas de la Agencia de Recaudación de la Provincia y OMIC