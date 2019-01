Soria ve “lejana” la integración de Pichetto al FPV en Río Negro

(ADN).- El presidente del PJ, Martín Soria, consideró “lejana” la posibilidad que Miguel Pichetto sea parte del Frente para la Victoria en Río Negro. No así los dirigentes que componen su espacio. En una entrevista en radio Del Plata, indicó que el senador tiene posturas diferentes a él y al FPV sobre el gobierno de Mauricio Macri.

Soria, en diálogo con Daniel Tognetti, explicó el proceso de armado del Frente rionegrino. El periodista también lo consultó sobre el escenario político provincial.

-El gobernador Weretilneck va en alianza con el macrismo?

No, el Presidente decidió llevar un candidato propio, lo mismo que ocurrió en las elecciones nacionales de 2017.

-Y tiene candidato Cambiemos?

Están definiendolo.

-Pichetto podría ser un candidato de Cambiemos? Porque en algún momento se habló de eso.

No, no. Por lo menos públicamente no ha trascendido. Además es candidato a presidente.

-Se le vence el mandato este año. Podría integrar el Frente que te lleva a vos como gobernador?

Sería una contradicción, porque es candidato a presidente.

-Está en la oposición tuya?

Yo no se si llamarlo oposición, yo estoy con todos los que están en contra de Macri y en mi provincia a Weretilneck. Si Pichetto tiene por objetivo enfrentar las políticas de Macri, bienvenido sea. Pero no es una cuestión que dependa de mi. Yo me llevo bien con todos y trabajo por la unidad.

Y esa unidad podría incluir a Pichetto?

Hoy lo veo lejano.

-Por las posturas que Pichetto tiene respecto del macrismo?

Tiene posturas absolutamente diferentes a las que yo mantengo, a las que mantenemos casi todos los que estamos en el FPV en Río Negro, pero eso no quiere decir que haya que tirar a compañeros por la ventana. Pero sería una contradicción querer ser candidato a presidente y ocupar un lugar en la boleta en la provincia para una banca en el Senado.