UnTER espera que el gobierno mejore la oferta salarial

(ADN).- La dirigencia del gremio docente pidió que se reanude “urgente” la paritaria en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, y exigió que el gobierno mejore la propuesta salarial. Hasta que ello ocurra, el Congreso -que sesionó el viernes- está en cuarto intermedio a la espera de la respuesta oficial. Y advirtieron que podrían no comenzar las clases si no hay acuerdo.

Los docentes declararon “insuficiente” la oferta salarial de Educación. Hoy, la secretaria general del gremio, Patricia Cetera, explicó el reclamo: “que no se desdoble el suplemento salarial (el bono de 7.000 pesos), que los 3.500 no remunerativos se incorporen al básico antes de junio, y que la paritaria se reabra en abril” para evaluar si el 15% otorgado está acorde con el costo de vida.

“La declaración de insuficiencia no quiere decir que se rechaza” subrayó Cetera en diálogo con Nada Personal en Radio Uno. “Valoramos el diálogo, siempre pedimos que las paritarias fueran antes de comenzar el ciclo lectivo” indicó, reivindicando la gestión del Ministerio de Educación. Pero no descartó que si no mejora la propuesta, el inicio de clases sea con medidas de fuerza.

La idea de acortar los plazos del bono, el blanqueo y la paritaria se debe a que “la inflación en este país, es impredecible” sostuvo Cetera, quien aseguró que “la política económica no es certera” y “las decisiones las toma el FMI”.