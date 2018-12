“No debería haber ido preso”, dijo Pichetto de Boudou

El jefe del bloque de Senadores del Justicialismo, Miguel Angel Pichetto, dijo que el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, quien fue liberado con libertad vigilada por la justicia argentina, “no debería haber ido preso” y consideró “una catástrofe” la indagatoria a Franco Macri.

“No debería haber ido preso Boudou. Debería haberse agotado el recurso extraordinario ante la Justicia”, indicó el legislador. Según Pichetto, “fue detenido mal y ahora lo soltaron porque habilitaron el recurso extraordinario” y resaltó que “esto pone en descreimiento el sistema”.

Además, cuestionó “la justicia instantánea de los medios donde a la mañana procesan y a la tarde juzgan”.

“Deberían haber esperado la instancia recursiva”, agregó el senador nacional y mencionó que el problema “es el proceso”, tras lo cual propuso “achicar los plazos del debido proceso en la Argentina”.

Pichetto formuló estos conceptos durante una charla sobre “Periodismo y Democracia” que compartió con el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, en la Cámara de Senadores.

Además, expresó que la citación a declaración indagatoria hecha por el juez Claudio Bonadio a Franco y a Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente de la Nación, es “una catástrofe”.

“No me produce ninguna alegría. Así como tampoco me resulta alegre que los ex presidentes desfilen por los tribunales. Este esquema de judicialización nos va a destruir. Si no salimos de esta máquina destructora, estamos liquidados como sociedad”, destacó el titular del bloque justicialista del Senado.

Fuente: La Política On Line