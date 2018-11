Promesas de Macri: el 54% considera que no cumplió

(ADN).- La consultora Dicen ralizó esta semana una encuesta al cumplirse hoy tres años del debate -previo al ballotage- de Mauricio Macri y Daniel Scioli, candidatos presidenciales. Un 54% de los encuestados manifestó que el presidente no cumplió con ninguna o muy pocas de las propuestas que formuló aquel 15 de noviembre de 2015. Un 29 %, dijo que cumplió con algunas de las propuestas y el 15 por ciento indicó que cumplió con la mayoría o todo lo prometido ante las cámaras de televisión.

El debate de entre los candidatos presidenciales fue organizado por una ONG, Argentina Debate, que se presentó como imparcial pero terminó proveyendo de funcionarios a Cambiemos, según publicó Página12.

Se consultó a 1880 personas de todo el país, mediante comunicación telefónica, y el resultado es que más del 50% afirmó que Mauricio Macri, no cumplió con sus promesas electorales.

Qué dijo el actual presidente de la Nación en el debate con Daniel Scioli ante el electorado argentino:

+ “Nosotros creemos que hay que desarrollar la economía, no ajustar. No hemos hablado nunca de ajuste”.

+ “Nuestra prioridad es Hambre cero”.

+ “El dólar no va a estar a más de 15 pesos”.

+ “Vamos a crear dos millones de puestos de trabajo”.

+ “Vamos a dar un millón de créditos a 30 años”.

+ “Ningún trabajador pagará impuesto a las ganancias”.

+ “Este país no tiene problemas de dólares. Este país produce dólares”.

+ Pero el listado podría extenderse aún más.

Por otra parte en aquella oportunidad Daniel Scioli decía que Macri haría todo lo contrario de lo que estaba prometiendo, mientras que el actual presidente denunciaba ante las cámaras una supuesta campaña de miedo del candidato del FpV al señalar lo que ocurriría con Macri si ganaba las elecciones.