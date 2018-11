Por fuera del PJ, Cortés impulsa un candidato a intendente

El Partido Unión y Libertad (PUL) presentará lista en la elección municipal del año próximo. La encabezará Miguel Carrasco. Cortés dijo que el peronismo “hoy es una caja de tres o cuatro vivos”, que “vienen tiempos de la antipolítica” y que la “gente va a elegir laburantes”.

El próximo jueves 15 de noviembre, el PUL que lidera el sindicalista de comercio, Walter Cortés, lanzará la candidatura a Intendente de Bariloche de Miguel Carrasco, trabajador de la ANSES local.

Ese partido -registrado a nivel provincial- “presentará candidaturas municipales el año próximo”, anticipó Cortés a En estos días, y dijo que las expectativas para el acto que se realizará en el gimnasio del gremio Soyem, es “reunir a unas 1200 personas”.

Sindicalista y dirigentes del peronismo, Cortés aseguró que irán por afuera del PJ porque “es una caja de tres o cuatro vivos, que se han apoderado del peronismo. No hay pluralidad, no hay democracia interna, llevan los candidatos que ellos quieren”. Dijo además que “el peronismo nos ha menospreciado, nos ha echado, no nos tiene en cuenta”, y recordó que “cuando vos ofrecés participar en la elección interna, los tipos cambian de figuritas entre ellos como pasó la otra vez con (la ex Intendenta María Eugenia) Martini, que no fue a la interna porque sabía que le ganábamos”.

Cortés volvió al ruedo político luego de pasar un año y medio preso por la defraudación al policlínico sindical ARBOS. La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó finalmente que se habían excedido los plazos lógicos de la causa, y liberó a los detenidos. Ahora, el dirigente de la AEC se pondrá “la campaña al hombro”, reconoció, y arriesgó que “se viene un período de la antipolítica” porque “la gente está cansada de escuchar a los políticos, decir, decir y decir y no llevarle ninguna solución. La gente necesita soluciones prácticas donde esté puesta la voluntad de cada uno y el trabajo, y nada más, lo demás son palabreríos. A veces se tapa la prensa con palabreríos”, señaló.

El PUL se presentará como una alternativa a una “ciudad que está estancada. Necesitamos gente que conozca bien la ciudad, que sea vecino, que sea gente laburadora. Creo que falta imaginación en un montón de cosas. La municipalidad muchas veces no se deja ayudar. Quien agarra la manija de la municipalidad la convierte en el proyecto unipersonal del intendente, en este caso de (Gustavo) Gennuso, que no se deja ayudar y tiene la ciudad estancada”.

-¿Y cómo es la relación con el Gobierno provincial?, se lo consultó.

“Ni buena ni mala, no tenemos relación prácticamente. No hay diálogo. Estamos parados en el centro. Por ejemplo, hace ya once años que pedimos el agua para los terrenos Altos del Este. Apenas murió (Carlos) Soria (el 1 de enero de 2012) me junté con (Alberto) Weretilneck para ver si nos podía llevar el agua a esos 120 terrenos. Más de seis años después están ahí los empleados de comercio haciéndose su casita y les tengo que llevar el agua con un camión porque todavía no tenemos agua. Es un ejemplo de la desidia”.

El titular del gremio de Comercio en Bariloche, recientemente reelegido en la cargo, dijo el año próximo que “la gente va a elegir laburantes”, y en ese sentido resaltó que en el sindicato “todo lo hemos hecho nosotros, nadie nos ha dado nada”. Dijo que “hay una despreocupación de los sectores políticos con nuestra organización, somos tratados con indiferencia, como gente a la que no nos tienen en cuenta. Bueno, iniciaremos nuestro propio espacio, nuestro propio camino. Si somos diez seremos diez, si somos 20, 20, pero vamos a tener nuestro propio destino, y no mezclarnos en los versos en los discursos que después terminan beneficiando a tres o cuatro vivos que ni siquiera son de la ciudad”, concluyó.

(Fuente: En Estos Días)