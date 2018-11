El sábado será la Marcha por el Orgullo LGTBIQ en Viedma

El mismo día en que la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley de Cupo trans para la administración pública provincia, referentes de los colectivos de diversidad sexual, dirigentes sindicales y políticos presentaron formalmente la tercera edición de la Marcha del Orgullo LGTBIQ que se realizará este sábado en la Costanera viedmense y que culminará con un recital frente a la Fuente Pucará que esta semana fue pintada con los colores de la bandera de la diversidad sexual.

Fernanda Curaqueo, primera mujer trans en sumarse formalmente a la planta de trabajadores municipales en Viedma, fue la encrgada de abrir la conferencia de prensa que se realizó poco antes del mediodía en la Biblioteca de la Legislatura. Detalló que esta tercera marcha se concretará el sábado, concentrando desde las 17 debajo del puente carretero.

“El recorrido será hasta la Fuente Pucará donde habrá montado un escenario en el que se leerán diferentes documentos, la presentación de artistas y una sorpresa especial”, detalló.

Como cada año la marcha se realiza con una extensa lista de consignas, en esta oportunidad son las siguientes: “Ley Nacional de cupo laboral Trans. Basta de genocidio trans, travesticidios y femicidios. No a la prescripción de delitos de abuso sexual infantil. Aparición inmediata de Silvia Vázquez Colque y Zulema Walter. Justicia para Daiana Ginaro. No al FMI- No al ajuste, represión y violencia institucional. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro y gratuito para no morir. Separación de la iglesia del Estado. Macri y la iglesia son antiderechos. Despenalización del autocultivo de cannabis”.

Ornella Infante referente nacional del Frente por la Igualdad consideró que hoy es un día histórico para Río Negro por “la reciente aprobación en segunda vuelta del proyecto de Cupo Laboral Trans el cual va a permitir que el 1 por ciento de las personas tras puedan acceder al trabajo registrado”.

Destacó además “la madurez de los bloques políticos para contar con esta celebración que tenemos y este logro histórico que tiene el movimiento trans de Río Negro y de la Patagonia, para hacer el puntapié inicial para que las hermanas provincias puedan acceder también a una legislación de avanzada”.

“Esperamos que prontamente el Congreso de la Nación y trate nuestro proyecto y podamos festejar la implementación de la Ley Integral Trans también de autoría de la diputada Honre que fue presentado hace más de dos años, ya celebró Uruguay y esperamos que Argentina pueda contar también con esta legislación de vanguardia”, agregó Infante.

La diputada nacional del Movimiento Evita, Silvia Horne, impulsora de un proyecto similar a nivel nacional participó del lanzamiento y destacó que “la comprensión de la diversidad es un fenómeno cultural a construir” y remarcó que “estas marchas son un hito fundamental”.

Horne adelantó además su itención de pedir formalmente “que se construyan las áreas de diversidad en todos los organismos públicos, en la Justicia y en la Defensoría del Pueblo”. Además destacó el trabajo de gremios y organizaciones en la temática.

De esta manera se destacó la provincia se suma a los siete municipios que aprobaron ordenanzas que crean el cupo laboral trans en sus respectivos ejidos, la primera había sido Viedma a finales de 2016.

