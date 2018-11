El “histeriqueo” político tendrá varios episodios

(ADN).- En medio del creciente rumor sobre que Juan Manuel Pichetto podría integrar la fórmula del oficialismo, el dirigente pichettista Roberto Vargas no descartó que Juntos se pueda sumar al Peronismo Federal. Ratificó la buena relación del senador Miguel Pichetto con el gobernador Alberto Weretilneck. Insistió en que no hay chances de acuerdo en el PJ mientras esté Magdalena Odarda. Y aseguró que para las definiciones “falta mucho todavía, hasta marzo del año que viene vamos a estar este histeriqueo”.

De esta manera, Vargas tensó aún más la cuerda en el peronismo rionegrino. La semana pasada, el legislador Ariel Rivero había arremetido contra el kirchnerismo y la alianza que Martín Soria promuevo con RIO y el Socialismo. Y el ex secretario General de la Gobernación, Julián Goinhex, sumó críticas al “hijo del gringo” por su acercamiento a la ex presidenta Cristina Fernández.

Esas declaraciones no solo coinciden en las críticas a la conducción -a la que le reclaman diálogo y priorizar al PJ antes que a los nuevos aliados-, sino en la posibilidad (si no hay acuerdo) de conformar un espacio con JSRN a partir del ingreso del partido provincial al Peronismo Federal.

Pero ahora se agregó un condimento explosivo: puede Juan Manuel Pichetto integrar la fórmula del oficialismo?. En Juntos lo niegan. En el pichettismo también. Hasta acá, se había evaluado -si Weretilneck no podía ser presentarse a un nuevo período- integrar el binomio con Pedro Pesatti y Silvina García Larraburu, dos dirigentes que se muestran cada vez más cercanos. Pero en los últimos días se potenció la fórmula Weretileck-Pichetto si hay habilitación judicial.

“No hay chances, no es posible por ningún lado” indicó una fuente irrefutable de JSRN a esta agencia ante la consulta.

Vargas dijo hoy, en diálogo con Frecuencia VyP, que existe una buena relación entre el Peronismo Federal con el gobernador Alberto Weretilneck y el vice Pedro Pesatti, aunque aclaró que “por ahora no hay nada más”. Aunque advirtió: “Después, si ellos se incorporan, ojalá se pueda dar en el futuro, poder armar un frente en la provincia, un Frente Federal y que eso nos permita poder presentar candidatos propios”.

Pero remarcó: “Falta mucho todavía, hasta marzo del año que viene vamos a estar este histeriqueo”.

Soria-Odarda

Vargas habló sobre el encuentro del Peronismo Federal en Bariloche, previsto para fines de noviembre o principios de diciembre, en el que participarán Miguel Pichetto, Sergio Massa y Juan Schiaretti. Consultado sobre si estaba convocado el titular del PJ, Martín Soria, aseguró: “no está invitado porque él tampoco nos invita a nosotros a los congresos, estamos a mano en ese sentido”.

Y agregó: “él invita a (la senadora Magdalena) Odarda, invita al Socialismo, invita a personajes que han sido funcionales al radicalismo durante 30 años” disparó y agregó que “no tengo ningún interés en reunirme con Soria si va a estar Odarda sentada en la mesa y eso que a la señora le tengo un gran respeto y un gran reconocimiento porque es una gran trabajadora y excelente persona, pero políticamente no vamos a estar donde esté ella”.

“Nosotros somos cuadros políticos no somos libre pensadores, Soria si tiene que convocar, tiene que convocarlo al senador Miguel Pichetto, no a nosotros de a uno y andar picoteando la provincia”, indicó. Y adelantó que cuando el titular del PJ “realmente haga política en serio y cuando hable con la gente que tiene que hablar no vamos a tener ningún inconveniente en sentarnos a conversar”.