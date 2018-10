Presupuesto: rebelión en el bloque de Pichetto

(ADN).- La senadora tucumana Beatriz Mirkin, confirmó que ni ella ni su par José Alperovich votarán a favor del proyecto de Presupuesto 2019 al que Diputados dio media sanción, y criticaron al presidente de su bancada, Miguel Pichetto, por tomar decisiones por el conjunto sin haber consultado con los integrantes de la bancada justicialista.

Mirkin es vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto, pero dijo hoy -en declaraciones radiales- que Pichetto “nunca me consultó qué pienso” y dio por sentado que “todos aprobaríamos el Presupuesto”.

Por el contrario, afirmó: “tengo decido votar en contra de este Presupuesto”.

Y explicó: “hay varias razones. Hemos venido acompañando la aprobación de los presupuestos porque el Presidente iba a cumplir determinadas cuestiones, como el mejoramiento del Estado, y temas escenciales como educación y la salud, pero nada de esto ha ocurrido en estos años”.

La senadora también contó que “presentamos un proyecto de emergencia alimentaria porque nunca creí en el eslogan de hambre cero. La población está en una situación muy difícil, hay hambre en la Argentina”, y “perdió estado parlamentario porque el oficialismo se negó a debatirlo”.

Y arremetió: “no es cierto que hay mayor inversión social. Este gobierno mantiene callados a varios sectores y larga algo de plata y alimentos a los sectores más postergados a través de algunas organizaciones sociales, y envía a provincias alimentos y vacunas. Ahora ha dejado de enviar, o envía tarde que es lo mismo, porque no se puede decir comer un día si y otro no”.

“La situación hoy, habida cuenta de ir al Fondo Monetario Internacional para pedir plata, es complicada. No van a poder cumplir con lo que dicen ahora (nunca tuvieron programa de gobierno) que es pagar los gastos corrientes, no lo van a poder hacer”, sentenció Mirkin, quien indicó que “la decisión de qué pagar con el poco dinero que habrá y dónde ponerlo está difuso o es una visión que no compartimos. Lo único claro es que habrá dinero disponible al pago de la deuda”, denunció.

Mirkin criticó a Pichetto porque “salió a anunciar el acompañamiento del justicialismo y no hubo siquiera reunión de bloque”. Y ratificó: “Alperovich y yo vamos a votar en contra”.

Y lamentó que aunque haya sectores del partido que piensan “seriamente en que tenemos que estar todos juntos porque la batalla final es volver a triunfar para devolverle al pueblo un gobierno que le devuelva la alegría”, eso “no está ocurriendo con toda la dirigencia, tampoco en el bloque”.

La senadora tucumana reveló que “el macrismo no cumple los acuerdos” y desató un vendaval porque varios diputados levantaron la mano en función de las promesas del gobierno, y ponen en jaque la decisión de los senadores por los intereses de las provincias.

“No han pagado (este año) el 60% de cuestiones alimentarias. En qué se gastan la plata?”, se preguntó. Y dijo que “el gobierno solo quiere llegar a las elecciones. No hay proyectos productivos ni de generación trabajo, el gobierno hizo un Presupuesto de ajuste. En los sectores vulnerables hay desesperación, y la clase media ya no da más”.