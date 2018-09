Tortoriello: Cambiemos no necesita una alianza con JSRN

(ADN).- Anibal Tortoriello, intendente de Cipolletti y uno de los potenciales candidatos a gobernador en Río Negro por la alianza macrista, señaló que “es muy prematuro hablar de estrategias con miras a la elección de gobernador y hablar de alianzas. Estoy convencido que Cambiemos es una fuerza que puede competir sola, sin ningún tipo de alianza”. De esta manera respondió sobre la posibilidad de una eventual confluencia electoral con el partido gobernante en la provincia.

Destacó que “Cambiemos puede competir contra Juntos Somos Río Negro y el Frente para la Victoria con importantes chances de alcanzar la gobernación, por ese motivo entiendo que no es necesaria una alianza. Pero siempre prevalece lo que dice la mayoría”.

En declaraciones a la Tecla Patagónica también se refirió a recientes expresiones de la legisladora nacional radical Lorena Matzen, en cuanto a que la UCR debe liderar Cambiemos en Río Negro y el jefe comunal cipoleño dijo que “Lorena ha expresado sus deseos de ser candidata, ella es diputada nacional y de alguna manera quiere resaltar al radicalismo sin faltar el respeto a lo que es Cambiemos, no lo tomo como una división porque eso no existe” y agregó que sus “expresiones tienen que ser evaluadas en un contexto donde siempre prevalece el diálogo, donde los personalismos no existen, pero hay opiniones de deseo y cambio”.

Tortoriello manifestó además que “todos hemos comprendido que si hay un candidato es por consenso, a través de la figura que más mida y sea quien tenga más chance en una compulsa electoral el año que viene, eso está claro y nos vamos a alinear los tres espacios. Estas pequeñas cosas son expresiones”.

“Lorena tuvo expresiones que no son parte de las decisiones de Cambiemos. Cada uno tiene su opinión y hay que respetarla, pero no refleja ningún tipo de decisión. Cambiemos puede competir sin ningún tipo de alianza, porque el espacio refleja un cambio, algo que la sociedad argentina eligió cuando votó a Mauricio Macri, al cual seguimos firme en las convicciones de ser un funcionario como la gente quiere, con decencia y que trabaje para la gente como un buen servidor, y en Río Negro son los pilares de cómo miramos la Política. Juntos Somos Río Negro tiene su idiosincrasia, el Frente para la Victoria tiene la suya, son muy distintos unos de otros”, manifestó el intendente de Cipolletti.