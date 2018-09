Salarios: ATE evaluará la nueva propuesta. UPCN la rechazó

(ADN).- El gobierno provincial hizo hoy un nuevo ofrecimiento salarial a los gremios estatales en la Mesa de la Función Pública, superior a la anterior: una suma fija no remunerativa de 2.000 pesos para octubre, 2.500 para noviembre y 3.000 para diciembre. ATE lo evaluará el jueves, en el Plenario de Secretarios Generales. UPCN la rechazó.

“Valoramos que el Ejecutivo haya decidido mejorar la oferta anterior” dijo el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, en referencia a la propuesta de 1.500 pesos no remunerativos para los últimos tres meses del año, aunque consideró “que se pueden hacer algunos ajustes que permitan mejorar el impacto promedio” y que “la gran inestabilidad e incertidumbre económica respaldan la idea de pensar en un plus de fin de año que permita compensar el deterioro inflacionario en la región”.

En ese sentido, el dirigente planteó un bono o plus de fin de año. También exigió que “debe existir un mecanismo de blanqueo de los montos ofrecidos, como así también que las paritarias se mantengan abiertas y se fije una cláusula de revisión que permita la corrección de un eventual acuerdo si fuese necesario”.

Para Aguiar, la propuesta del gobierno fue producto de “la multitudinaria movilización de estatales” y se entusiasmó: “ya superamos el aumento en el Estado nacional y estamos en más de un 35% anual para las categorías menores”.

En ése punto difiere UPCN, que consideró que “un bono no permanente no es incremento salarial” y rechazó la oferta. “Lo que está decretado (el gobierno) como porcentaje de aumento salarial es el 15%, que será el número final del 2018. Y los profesionales de la 1904, ni con esta suma transitoria alcanzan el 19%”, explicaron.

Los gremios volvieron a reunirse hoy en la Mesa de la Función Pública con los ministros de Economía, Agustín Domingo, y de Gobierno, Luis Di Giácomo, y la secretaria del área, Isabel Tipping.

“Esto no puede traducirse en porcentaje porque en enero de 2019 los trabajadores volveremos al sueldo de agosto y a una paritaria que partirá de esos básicos”, expresaron desde el sindicato presidido por Juan Carlos Scalesi. “Decidimos rechazar esta propuesta por paupérrima” indicaron, y subrayaron que “esto es jugar con la necesidad de los trabajadores, porque quieren pagar un monto no permanente que no soluciona la tremenda desvalorización de nuestros salarios”.