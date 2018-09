Desmantelamiento 10

El canal estatal rionegrino también sufre un achique. Varias de sus corresponsalías están siendo desmanteladas y hay reducción de personal, en un proceso de concentración en la sede de Roca. Así, el 10 pierde la impronta federal provincial y los sucesos que ocurren fuera del eje del Alto Valle quedan invisibilizados.

Un dato: la última edición de la Exposición Rural de Viedma no tuvo cobertura completa. Solo el camarógrafo registró imágenes y discursos, no hubo notas de color ni entrevista a emprendedores locales. Las quejas no se hicieron esperar, ya que para muchos productores es fundamental que su actividad se conozca en el resto de la provincia.