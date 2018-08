“Todos los Legisladores sabemos, incluso los de la oposición, que nunca una Ley provincial puede modificar una Ley Nacional. Por lo tanto, en lo que se refiere al uso del cannabis medicinal, sacamos la mejor ley posible” aseguró la legisladora de Juntos Somos Río Negro, Marte Milesi, sobre el proyecto de cannabis medicinal. “Desconocer esa realidad, para generar falsas expectativas, es jugar con el dolor de las personas. Y más bajo no se puede caer”.

Si bien diversos actores participaron en el tratamiento de la nueva Ley, Milesi se lamentó porque “ahora, hay dirigencia que hace demagogia con el tema, pero con la salud no se debe jugar”. Y recordó que la norma fue sancionada por unanimidad.

“Es necesario entender que, en materia de salud, no hay nada mágico, y además, debemos saber que las provincias no pueden hacer otra cosa que adherir a una legislación nacional”, y acotó que “en todo caso, si se considera que Nación no está aplicando la Ley, podemos ser parte del reclamo. Pero descalificarnos, o poner en duda nuestras buenas intenciones, no es aceptable porque actuamos con suma honestidad y compromiso”.

“Quien autoriza el consumo de aceite de cannabis, es la ANMAT, el organismo que regula los medicamentos en el país. Y en el caso de las personas padecen enfermedades, cuyos efectos son morigerados por esa sustancia, como oficialismo asumimos la administración gratuita desde la órbita de Gobierno o del IPROSS”. En este sentido, Milesi aclaró que “hay un registro donde se incluyen a estos pacientes”, y su inclusión determina el acceso al aceite.

“No podemos avanzar con una ley de cultivo, nosotros ni ninguna otra provincia, porque es un tema de índole federal”, aclaró respecto de algunas demandas, y sostuvo que “es obvio que nos gustaría hacer más, pero hay aspectos de este tema que escapan a las provincia”.

Aunque aclaró que “junto con Santa Fe, Río Negro tiene su laboratorio de medicamentos, el Profarse (Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado), y estamos un paso adelantados en relación a otras jurisdicciones. Cuando la ANMAT autorice, se podrá avanzar en la investigación para el uso del aceite de cannabis en otras patologías”.

Pero, reiteró que “con el dolor no se juega”, y aseguró que “estas limitaciones todos los legisladores las conocen, y por eso es necesario actuar con responsabilidad”.