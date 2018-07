“Foulkes es el candidato a gobernador del radicalismo”

(ADN).- El intendente de Valcheta, Yamil Direne, ratificó que el candidato a gobernador del radicalismo dentro de la alianza Cambiemos, es José Luis Foulkes, e integra la terna de postulantes junto a Sergio Wisky y Aníbal Tortoriello. Indicó que “hay que engrosar” el espacio para acceder al gobierno en 2019, y no descartó un acuerdo con Juntos, aunque dijo que aún no hay nada oficial.

Direne no tiene reelección y aspira a ocupar una banca en la Legislatura a partir de 2019, pero aseguró -en diálogo con radio La Puntual- que no está “apurado ni desesperado”, porque su actividad política continuará “desde el lugar que me toque”.

El intendente reconoció que Valcheta no es un ciudad que aporte muchos votos, y eso atenta a veces contra el armado final de las listas, pero se entusiasmó en el “reconocimiento puede llegar”.

“Foulkes es el candidato radical” interrumpió Direne cuando se lo consultó por su preferencia entre Wisky y Tortoriello, y lo anotó nuevamente en una carrera en la parecía relegado entre el diputado nacional y el intendente de Cipolletti, ambos del PRO.

“Los intendentes de Cambiemos tenemos una muy buena relación entre todos, y estamos convencidos que la sociedad espera de nosotros un buen producto” dijo, y pasó un mensaje.

Direne no esquivó el debate en la UCR y manifestó que “el radicalismo ha tenido un desgaste lógico por haber estado tantos años en el gobierno”, pero indicó que “ahora tiene que volver a encantar a la sociedad que dejó de confiar en nosotros. Tenemos que hacer un diagnóstico y hacer una propuesta sólida”, aseveró.

Sin embargo, admitió que en estos momentos hay un espacio que excede a la UCR. “Cambiemos es una construcción colectiva, hay peronistas, radicales, del PRO, del ARI… mientras se puedan encontrar consensos hay que seguir adentro” subrayó, y planteó que “hace falta engrosarlo más, hay que estar abierto a todo tipo de diálogo”.

Y agregó: “En política es posible el diálogo permanente si uno lo promueve. No se sabe si puede haber acuerdo o no con otros sectores hasta que no se habla, hasta que no se plantean las cosas”.

En ese sentido se refirió a la alianza con Juntos: “En algunas cosas podemos acuerdo y en otras no” dijo, pero reveló que “las conversaciones son permanentes en todos los estamentos y niveles”. “Pero oficialmente no tenemos un acercamiento para decir si estamos a las puertas de una alianza o no”, concluyó.