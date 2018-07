El endeudamiento pone en jaque a productores

(ADN).- El presidente de la Cámara de Productores Frutícolas de Fernández Oro, Carlos Zanardi, advirtió que los chacareros tuvieron un aumento exponencial de sus deudas producto del aumento del dólar. Pidió a la CAFI que interceda para que los empresarios no bajen el precio de la fruta post cosecha. Y aseguró que no se podrán los créditos que nación y provincia otorgaron al sector.

Zanardi descartó que el programa de consumo de fruta en el mercado interno sea, por ahora, una salida alternativa para los productores. “No tiene trascendencia, por ahora es un programa piloto y no tiene implicancia en esta temporada”.

Por el contrario, el dirigente rural planteó que “los productores primarios tenemos deuda en dólares por la compra de agroquímicos”. “Quienes debían 300 mil pesos, pasaron a deber 450 mil” ejemplificó. Y dijo que “hay otros insumos atados al dólar” en la actividad, y se quejó: “no hemos recibido ningún subsidio”.

En diálogo con FM del Sol, Zanardi informó que “las ventas están retraídas” y que “los costos del frío aumentan y crecen los gastos de la post cosecha”.

En consecuencia, comentó, “le hemos pedido al CAFI que baje linea a las empresas para que no renegocien los contratos con los productores bajando el precio”. “Los productores deben tener un ajusta retribución de esta temporada por parte de los exportadores” exhortó, y dijo que “no puede ser que termine tan mal esta temporada para los productores primarios”.

La reflexión del dirigente es porque los exportadores no tuvieron una buena relación con el mercado de Rusia, pero sí con brasil y otros países. “Nosotros no podemos pagar sus pérdidas”, afirmó.

Zanardi indicó que “desde la Federación y las Cámaras ya avisamos que los productores no podrán este año de ninguna manera pagar los créditos provinciales y nacionales”. “Este año no solo no tenemos financiamiento, sino que tenemos que pagar los adquiridos con anterioridad”, concluyó.