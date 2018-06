Viedma: controversia en la UCR por candidaturas

(ADN).- Integrantes de la Agrupación Raúl Alfonsín de esta capital repudiaron un comunicado de la mesa local del Comité Seccional Viedma, donde se cuestiona pre-candidatura a intendente de la ciudad de Viedma, expresada por José Luis García Pinasco, intención que fue calificada como parte de “su apetencia electoralista personal”.

Sostienen que “nuestra agrupación forma parte del comité local y este comunicado no ha sido tratado en reunión ni se ha consultado la difusión del mismo, no obstante lo cual, lo rechazamos enfáticamente. El radicalismo es una corriente de pensamiento que arraiga el sistema democrático como sistema de gobierno, y dentro de dicho sistema todos los afiliados tienen el derecho de aspirar a cargos electivos y expresarlo”.

Agregan que “así como se respeta la intención de pre-candidatura a gobernador del intendente de Viedma pese a no haber cerrado con todos los sectores del radicalismo viedmense, debe respetarse ésta y cualquier otra intención de pre-candidatura que surja. Ello no sin advertir que la alianza cambiemos en la provincia de Río Negro fue una alianza electoral que se firmo para las elecciones legislativas del año 2017 y no se ha reunido aun la convencion partidaria del radicalismo para revalidar o rechazar dicha alianza”.

Firman el comunicado Fernando Ruiz, German Jalabert, César Papa, Rubén Aguilar y Cristian Sandoval, entre otros.