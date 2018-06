LADE deja de volar a Bariloche y Rio Negro

“La lógica del mercado, en caso que eso exista, no se aplica en actividades de fomento”

(Por Osvaldo Nemirovsci*).- ¿Puede una lágrima ser parte de una definición política? En este caso sí. Sin dudarlo, defino con una lágrima, el anuncio sobre que Lade deja de volar a Bariloche y solo hará, y no es seguro, una escala en Viedma como parte de un circuito patagónico. Hoy por hoy no tiene destinos en Rio Negro.

No hace tanto, en octubre del 2004 presenté en Diputados el proyecto Patria – Programa de Articulación Territorial de Rutas Integradas Aéreas y fue aprobado por inmensa mayoría. Lo primero que hacía era designar a LINEAS AÉREAS DEL ESTADO, como organismo de aplicación y ejecución del “PATRIA”. Y se planteaba fomentar, unir, facilitar y desarrollar la producción y el turismo nacional a través de la integración de todas las regiones. Entendíamos que existía una inadecuada configuración aérea que no vinculaba federalmente al país e impedía dinamizar regiones alejadas y eso afectaba la generación de empleos y mejores condiciones de vida a sus habitantes. Al mismo tiempo pensamos que relacionando en forma aérea y promocional lugares del país poco difundidos ayudábamos a revalorizar sus identidades culturales. Por eso Lade, empresa de fomento y estatal que no debe competir en la rentabilidad comercial es ideal para llegar a escalas no cubiertas o muy onerosas , darle mayor accesibilidad al turismo nacional y asegurar que también las personas de menores recursos que viven en lugares distantes (Patagonía, Formosa, Misiones) pudieran viajar por vía aérea.

También y a partir de una propuesta que realicé, en el Presupuesto Nacional 2006 se incorporó una partida de 13 millones de pesos (de entonces!) para aplicar al programa de Fomento Aéreo de Lade. Y también peleamos y logramos que se destinen 54 millones de pesos para que Lade compre aviones nuevos que renueven su flota. Debo destacar que el entonces Presidente Néstor Kirchner avaló desde el PEN estas partidas lo que permitió dotar certeramente a la empresa de un presupuesto acorde a lo que entonces llamamos la “refundación de Lade”. A partir de ahí, trabajamos codo a codo con autoridades d Lade para integrar rutas, comprar aviones y poner la empresa estatal al servicio d vincular lo social, turístico y promocional. Y eso se hizo. Hoy los aviones Saab 300 son parte del activo más importante que tiene Lade.

Lade es empresa de fomento. Fue creada por unir la Argentina desde el espacio aéreo y la consolidación de aeropuertos y destinos no consagrados turísticamente o muy onerosos para el argentino medio. En nuestra provincia no solo llegó a Bariloche y Viedma sino que pasaba por Catriel y Roca y lo pensamos para El Bolsón, Jacobacci y SAO.

Entonces, cuando veo que ya no llega a Río Negro, la figura de una lágrima parece adecuada.

*Diputado nacional Mandato Cumplido