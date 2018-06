Apenas una carta. UPCN pide el 5% que le ofrecieron a la CGT

(ADN).- La tensión entre la UPCN y el gobierno volvió a quedar manifiesta en la reunión de la Mesa de la Función Pública de hoy. Ante la convocatoria oficial, el gremio envió al dirigente Jorge Paniz que se limitó a entregar un petitorio al ministro Luis Di Giácomo, con los reclamos de adelanto, recomposición y aumento salarial.

Al encuentro también fueron los representantes de ATE, que se sentaron en la Mesa por primera vez desde que se sancionó la ley de reforma del Consejo de la Función Pública.

El sindicato estatal encabezado por Juan Carlos Scalesi, pidió al gobierno rionegrino que otorgue el 5% que Nación le adelantó a la CGT por el aumento de la inflación. También exigió las recomposiciones adeudas del 2016 y 2017 en función de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que los sueldos estuvieron por debajo del aumento del costo de vida. Además, que el adelanto del aumento acordado llegue a julio y reabrir paritarias en agosto.

La carta entregada al Ministro de Gobierno por Jorge Paniz, expresa: “Somos convocados como gremio integrante de este Consejo, por modificación a la ley 3052 y en consecuencia como gremio mayoritario de los trabajadores de la administración pública provincial, venimos a detallar el reclamo que esta organización gremial pregona desde el año 2016 y 2017, y en el que insiste desde el mes de noviembre” pasado.

Y detalla:

-Recomposición salarial por inflación de los años 2016 y 2017 que fueran acordados en actas del CPFP 1/ 2016 y 1/2017 (ACUERDOS DE BUENA FE ley 23551).

-Propuesta del gobierno 15 % de aumento salarial año 2018 , U.P.C.N. solicita 8 % a partir del mes de Enero/18, 5 % Junio/18 , 2 % julio/18 y rediscusión en Agosto/18. Incluir en estos porcentajes el 5 % ofrecido por el gobierno nacional a la C.G.T. o el porcentaje que se acuerde.

-Alcanzar el valor de los salarios familiares que son abonados a nivel nacional.-

-Indumentaria: que a la fecha de esta convocatoria, aún no se ha hecho efectiva, y cuyo valor se definió unilateralmente (La realidad es que no alcanza ni para zapatillas).

-Planteamos el despropósito del pago de extensión horaria en todos los Organismo (vergüenza nacional) no se abona ni el 20 % del valor de la hora normal de trabajo.

-Actas 2016/2017, promociones automáticas (incumplimiento) y los retroactivos particularmente en el Ministerio de Salud Pública no se han hecho efectivos desde el mes de Marzo/2017. Cinco (5) expedientes ley 1844 y tres ( 3 ) expedientes ley 1904.

-Contemplar un aumento en los puntos de guardia para ENFERMERIA del agrupamiento 3ro de la Ley 1904

-Darle trámite a los proyectos para incentivos al personal de personas Jurídicas; Lotería; Ministerio de Gobierno, entre otros.

-Incorporar al básico el concepto de Complemento al Mínimo de las Categorías 1 a 8 de la Ley 1844

-Reconstrucción de la carrera de los agentes (ex Saersa) reincorporados al Estado.

-Poner en práctica el escalafón laboral previsto en la Ley 3487, en consonancia con la Modernización del Estado.

En la misiva, el gremio recordó que “estuvimos a disposición de cualquier discusión inherente a mejorar la actualidad salarial, capacitación y carrera administrativa de los trabajadores de la Administración Pública provincial”, y “sólo recibimos desplantes y actitudes alteradas, que no mejoran la construcción colectiva que tanto pregonan los representantes gubernamentales”.

Por ello, manifestaron: “Queremos dejar constancia de que participamos de esta primera reunión posterior a la reforma de la Ley 3052, dejando expresa constancia que plantearemos la nulidad de dichas modificaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 23551”.