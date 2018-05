Audios: “No soy buchón” señaló Yamel Mohana

(ADN).- “No soy buchón. No vine al gobierno a joder a nadie”, señaló Yamel Mohana, ex Director de Comisiones de Fomento, quien de esta manera desmintió que haya sido responsable de la filtración del audio donde se escucha a Félix San Martín, ex secretario de Gobierno de Río Negro, insultar al vicegobernador Pedro Pesatti y que generó su renuncia al cargo, junto con otras cuatro, en el ministerio que conduce Luis Di Giacomo.

Mohana indicó a Radio VyP que nadie puede demostrar su autoría en el hecho y consideró también inapropiadas las renuncias de Diego Lawrie, director de Tierras y Osvaldo Rampelotto director de Cooperativas y Mutuales.

La renuncia del ex funcionario se enmarca en la interna que transita el oficialismo y que precisamente tiene al ministro de Gobierno como uno de los protagonistas del círculo íntimo del gobernador Alberto Weretilneck y de esta manera lo interpreta Mohana.

En este tema fue consultado sobre a quien apoyaría como posible candidato a gobernador por JSRN, y respondió que de los nombres que están mencionados prefiere al vicegobernador Pedro Pesatti, porque siempre estuvo junto al gobernador y es uno de los fundadores de Juntos Somos Río Negro.

Mohana dijo que no se irá de Juntos y que seguirá haciendo política y construyendo desde ese espacio en Ingeniero Jacobacci.