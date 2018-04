Fórmula pichetista

El peronismo federal, que tiene como uno de sus máximos referentes al senador Miguel Pichetto, desembarcará a fines de mayo en Río Negro y ya piensa en disputarle la fórmula al sorismo. Ese sector recorrerá la provincia tal cuál se acordó en Gualeguaychú.

Los dirigentes diseñan una fórmula competitiva para una posible interna y piensan en el eje mar-cordillera. Por lo que, según trascendió, la candidata a gobernadora provendría de Bariloche y su compañero de fórmula de San Antonio.

De todos modos, el espacio aún no resolvió si competirá por dentro del Frente para la Victoria o no, ya que aún no se sabe qué ocurrirá con la interna nacional del PJ, fundamentalmente después de su intervención.