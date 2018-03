“El 2019 ya empezó. No podemos frenar el proceso”

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti evaluó que el proceso electoral de 2019 está lanzado y no se puede frenar. En ese sentido aseguró que el oficialismo está obligado a alistarse para esa contienda. Planteó que primero debe definirse la estrategia y después los candidatos. Y lanzó críticas a la oposición.

En una entrevista con el sitio sieteEnPunto no descartó su postulación, siempre enmarcada en un proyecto colectivo y de consensos: “no creo en las candidaturas autoproclamadas”, reiteró.

¿Cómo ve el escenario político de la provincia en general de cara al 2019?, le consultaron.

-El 2019 ya empezó. Nos comimos un año y ya estamos en tiempos electorales. Nosotros no podemos parar ni frenar el proceso que ya se puso en marcha, entonces estamos obligados a alistarnos para enfrentar el desafío electoral.

¿Y entonces, por qué Juntos todavía no ha designado ningún candidato a competir en este proceso?

-La organización electoral primero demanda pensar la estrategia y luego, en función de la estrategia, elegir a los candidatos para encarnar esa estrategia. En lo estratégico, Juntos ya ha dicho lo que hará: reafirmar su voluntad de representar los intereses de la provincia sin alianzas con fuerzas políticas nacionales. Ello significa que no habrá alianzas con el macrismo. Lo subrayo porque parte de la prédica en contra nuestra está basada en decirle al electorado que nosotros haremos alianza con Cambiemos. Son los mismos que en 2015 nos decían que éramos aliados de Massa.

¿Usted se ve como candidato de Juntos en esa contienda?

-No creo en las candidaturas autoproclamadas ni en los liderazgos personalistas que derivan en autoritarismo sin excepción. Argentina necesita instituciones fuertes y abandonar definitivamente el culto a la personalidad y los caudillismos. Los países desarrollados económica y socialmente no tienen liderazgos todopoderosos sino instituciones muy fuertes. Finlandia -un país muy citado en los últimos tiempos por los altos niveles de desarrollo que puede exhibir en su sistema educativo- no tiene líderes que trasciendan al mundo sino políticas públicas que efectivamente ocupan las primeras páginas de los diarios. Podríamos decir que un indicador del éxito de los países se da en el anonimato que rodea a sus gobernantes.

¿Cómo imagina la propuesta de Juntos Somos Río Negro para esta elección?

-Aspiro a que, en Río Negro, desde Juntos Somos Río Negro, seamos capaces de armar una propuesta electoral sin personalismos, sin caudillismos. Y creo que podemos lograrlo porque conozco el pensamiento de la mayoría de mis compañeros y coinciden con esta mirada. Vemos en otras fuerzas políticas candidatos que, desde lo metodológico, esgrimen estilos que hacen de la violencia verbal una forma de abrirse paso en la lucha electoral, descalificando a medio mundo, insultando, calumniando. Frente a esos métodos destructivos, nosotros debemos oponer ideas, diálogo, proyectos de futuro. Estamos enfermos de violencia, es el principal mal de nuestro tiempo. Los políticos estamos obligados a luchar contra la violencia y el primer paso en ese sentido debemos expresarlo en nuestro comportamiento. Si como político, cada vez que hablo, uso un tono y un modo propio de quien se para en la esquina para romperle la cara al primero que cruce, el daño que a la postre le causaré a la comunidad será infinito.