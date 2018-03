Acto del municipio de Viedma por el Día de la Memoria

(ADN).- Se realizò esta mañana, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, el acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 42 años del último golpe cívico militar.

Participaron el Intendente de esta capital, José Foulkes, junto a su equipo municipal, integrantes de la Asociación ex Presos Políticos de Río Negro, familiares de detenidos y desaparecidos, el Coro Municipal y vecinos.

La Subsecretaria de Derechos Humanos, Gladis Cofre, señaló en la oportunidad que “estamos conmemorando el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que después del accionar genocida de la Triple A, dio el inicio de la instauración de un proyecto político y económico de los mas crueles de las dictaduras militares”.

Indicó que “estos hechos tienen que estar presentes siempre, para que nuestros hijos y nuestros nietos lo tengan en la memoria; para que esa memoria reciente no sea sólo la nuestra. Necesitamos armar el rompecabezas de nuestro pasado reciente en un todo significado. A través del Municipio hemos llevado adelante diferentes espacios, nombres de calles, baldosas, señalización de ex centros de detención, porque creemos que la política pública debe dejar esta huella, no sólo en el discurso”.

Por su parte Eugenio Navarrete, de la Asociación de ex Presos Políticos, sostuvo que estos espacios son importantes para analizar el proceso que instituyó la dictadura militar, con sus medidas horrorosas y represivas. Recordó que “el golpe no fue una cosa impostergable, desde el año 1973 existían reuniones para evaluar y proyectar el país. No hubo ingenuidades”.

Julia García, también representante de la Asociación de ex Presos Políticos, destacó la iniciativa municipal de realizar el “Paseo Colectivo por la Identidad y la Memoria”, que recorre diferentes sitios de la ciudad, y que tiene como objetivo conocer la historia de Viedma durante la última dictadura cívico militar.

Muestra fotográfica por el Día de la Memoria

Por su parte, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Río Negro y la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA), presentan la exposición fotográfica “76/16. 40 años Nunca Más” en la Casona Bachi Chironi de Viedma, ubicada en Boulevard Ituzaingo y Avenida Costanera.

Las imágenes que se podrán ver fueron tomadas por fotoperiodistas de ARGRA en el período de la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983 y expone cómo fue el trabajo de los reporteros gráficos en esa época.

La muestra se extenderá hasta el 30 de marzo con entrada libre y gratuita.