Wisky criticó el estilo “negativo” de Soria y Odarda

(ADN).- “Tienen posturas desde una crítica constante, a todo le dicen que no, no hay una propuesta, está todo mal”. De esta manera, el diputado nacional de Cambiemos, Sergio Wisky, criticó el estilo político de los dirigentes opositores Martín Soria y Magdalena Odarda.

Después de la foto del líder del PJ y la senadora de RIO, Wisky los englobó en una forma de hacer política desde la negativa: “nunca van a decir acompañemos esta acción con estas modificaciones, siempre es no, nunca hay una propuesta superadora, siempre es negar todo”.

Puntualmente sobre el acercamiento entre ambos, el dirigente macrista dijo que “son decisiones de ellos, somos respetuosos de sus alianzas”.

En diálogo con Radio Seis agregó que, en lo personal, Odarda “donde puede me pega, no hay discusiones de fondo a veces de qué provincia queremos, todo siempre es crítica, una política que no comparto, pero le ha dado sus réditos, es senadora, no puedo decir que no le ha dado réditos”.

Y a Soria lo calificó como “uno de los dirigentes más instalados en la provincia”, pero insistió en que “tienen posturas desde una crítica constante, a todo le dicen que no, no hay una propuesta, está todo mal”.