Poca actividad parlamentaria, muchos decretos

(ADN).- El gobierno prefirió no debatir en extraordinarias y todo proyecto pasa para el comienzo del año legislativo. No quiere problemas en tanto hoy no son tan fluídos y seguros los acuerdos con el peronismo “amigo”, que a la vez pronostica una etapa con mucho DNU, una práctica que molesta, que evita el debate político y fastidia a muchos socios del radicalismo.

La reforma previsional dejó sus huellas y ya no será tan fácil para el oficialismo juntar los votos necesarios en ambas Cámaras.

“Sólo tendremos leyes con debates abiertos y participativos”, fue la consigna que los diputados Emilio Monzó, Mario Negri y los senadores Luis Naidenoff y Federico Pinedo le comunicaron a sus pocos pares que atendían el martes. Venían de escucharla en la Casa Rosada, en la primera reunión de gabinete ampliada del año. La próxima será en un mes, ya en el retiro espiritual de Chapadmalal, señaló sobre el tema el sitio digital LPO.

Dudan de cuantos diputados, senadores y gobernadores seguirán acompañando en la sanción de las leyes que el gobierno necesita. Macri ya adelantó su posición y dictó un maga decreto de reforma del Estado -que el peronismo analiza rechazar- y no desea protagonismo de los legisladores. Solamente se tratarán en el Congreso leyes que no generen problemas, el resto se resolverá por decreto, señalan distintas fuentes del parlamento nacional.

“El problema es que no logramos acostumbrar a Mauricio al Congreso. La Legislatura porteña la controlaba a gusto (Cristian) Ritondo, que hablaba con (Horacio Rodríguez) Larreta. En la Nación no es tan lineal”, resumía un legislador macrista.

Hubo más indicios para pensar que los legisladores no serán protagonistas: a varios opositores les avisaron que quizá puedan mantener presidencias de comisiones importantes, porque se van a usar poco y nada.

Por otra parte los gobernadores que apoyaron la reforma previsional observan que el trato de la Casa Rosada con María Eugenia Vidal, sigue siendo preferencial con el envío de fondos

También LPO sostiene que los siempre polémicos repartos de fondos habría sido parte de la cumbre entre Pichetto y Frigerio, letal para que el Gobierno desistiera de llamar a sesiones en febrero.

Los legisladores de los gobernadores están furiosos por los decretos y lo hicieron saber. Conversaron toda la semana y podrían planear una cumbre. En Cambiemos admiten que Macri no se acostumbró a la negociación permanente y prefiere ignorarlos todo lo posible.

La negociación, el toma y daca y el tironeo fastidia al presidente Macri. Una práctica de la política pero sólo se evita con un quórum holgado.

La relación del Ejecutivo con el Congreso se está reformulando junto al propio Gabinete. Flamante secretario de Fortalecimiento Institucional, el lilito Fernando Sánchez habla con legisladores de Cambiemos desde diciembre y tiene diálogo diario con Mario Quintana, enlace con el Congreso preferido del presidente.

Será relevante además si Guillermo Dietrich logra ser ministro de Infraestructura y toma roles que hoy concentra Frigerio.

De todos modos, el ministro del Interior seguirá como nexo obligado con el parlamento, porque tiene la misión de apurar a los gobernadores si se hacen los distraídos.