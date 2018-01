Planta nuclear: “intromisión de Nación”

La Senadora Nacional Magdalena Odarda, dijo que el reclamo del presidente Mauricio Macri para que se instale una Central Nuclear en Sierra Grande, “es una intromisión de la Nación a la autonomía provincial y un desconocimiento de la ley vigente en Río Negro, a instancias del Poder ejecutivo, que prohíbe esas instalaciones en el territorio provincial” y recordó que la central no tiene licencia social, ya que el 75% de la población serrana optó por abstenerse de votar en la consulta popular que convocó el municipio local.

“Nos sentimos discriminados como rionegrinos ante la Nación que no escucha a la sociedad, no queremos energía nuclear. Queremos apostar a la energía eólica, y no están poniendo esfuerzo en ello”, manifestó la senadora de RIO y agregó que “insistir con la Central Nuclear es desconocer la voluntad de gran parte de la población en la extensa zona costera, pero también en el resto del territorio que mira con repudio esta decisión”.

Indicó que Macri “parece desconocer el fuerte rechazo popular que tiene el proyecto de la central nuclear que, de concretarse, pondría en riesgo la biodiversidad costera y el creciente potencial turístico que tiene el Golfo de San Matías”.

Se refirió además a la existencia de gran número de áreas marinas protegidas creadas para la conservación de la fauna y las cualidades paisajísticas “únicas en toda la costa atlántica rionegrina”, y que tanto el “municipio de Sierra Grande como el de Viedma y San Antonio Oeste son municipios declarados no nucleares”.

Odarda expresó además, que hay que tener presente que la provincia de Chubut también se planto ante la energía nuclear y sostuvo una posición negativa al respecto de la instalación de una Central Nuclear y que Río Negro debería ser escuchada en su oposición.