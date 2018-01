Fruticultura: subsidios y cambios de fondo

(ADN).- Luego de tres horas de una, por momentos, acalorada charla, productores y autoridades provinciales acordaron comenzar una ronda de reuniones para definir cómo encarar cambios estructurales en la alicaída fruticultura rionegrina. El fuego lo abrió el Presidente de la Federación de productores, Sebastián Hernández, quien planteó una demanda de corto plazo, como un subsidio estatal de 1,5 pesos por kilo de fruta. Incluso algunos chacareros pidieron que sea el Estado el que compre la fruta.

Se reconoció a lo largo de las deliberaciones que en buena medida la crisis del sector está atada a variables macro de la economía, que son definidas por el gobierno nacional, como el tipo de cambio y la presión tributaria.

“La gran responsabilidad la tienen los gobiernos nacionales”, destacó Hernández, quien en todo momento habló de las “necesidades que tenemos hoy” para levantar la cosecha. Sobre buscar una salida en conjunto, sostuvo que “todos tenemos que poner algo” y demandó la realización de un relevamiento de toda la actividad.

La única mujer del encuentro fue la Defensora del Pueblo de la provincia, Adriana Santagati, quien después de aclarar que “mi rol es controlarlos a ellos”, en referencia a los funcionarios, resaltó que “un libro blanco es un punto de partida, no es algo cerrado, sino que está abierto a aportes”.

En ese mismo sentido se manifestó el Secretario de Fruticultura, Carlos Banacloy, quien recordó que en el mes de Junio, ante todos los miembros de la mesa de contractualización frutícola, “el Libro Blanco estuvo abierto a cambios”.

La discusión fue subiendo de tono, pero se reencauzó con la intervención del ex presidente de la Federación de Productores, Jorge Figueroa, quien acotó que “estamos muy enojados, no nos escuchamos, y eso no sirve”. Luego aseguró que “todos debemos realizar un mea culpa, cosa que nunca hemos hecho, porque hay mucho para cambiar”.

Otros dirigentes alertaron porque “están desapareciendo los pequeños y medianos productores”.

Como contrapartida “el mundo está incrementando su consumo de manzanas”, comentó el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro Diomedi. Al finalizar la reunión, en la que hubo acuerdo para realizar nuevas encuentros para definir una propuesta para hacer cambios estructurales, el funcionario aseguró que “uno toma estos gestos con mucha alegría, porque dejamos atrás un año donde primaron los individualismos.

Diomedi manifestó que “nos hemos puesto como meta trabajar en conjunto”, que tomará como punto de partida el Libro Blanco”, plan que ya fuera presentado al Presidente Mauricio Macri.

Sobre las demandas de los productores, el ministro comentó que “están pidiendo un fondo no reintegrable de 1,5 pesos por kilo. Es complejo, tal vez inviable. Pero lo bueno es que logramos juntarnos para sacar la situación adelante”.