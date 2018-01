(ADN).- El presidente del PJ Martín Soria salió a ratificar las sociedades del Frente para la Victoria y minimizó las críticas de Ariel Rivero al titular del Frente Grande. Recordó que el partido “siempre tuvo vocación frentista”. También habló de las elecciones en Regina, del 2019 y elogió al ministro Zgaib.

“La conducción en política se mide por resultados” dijo hoy Soria en Frecuencia VyP, y agregó: “Rivero dijo que está conforme con esta conducción y que se llevaba bien conmigo”.

Recordó que “el peronismo siempre tuvo vocación frentista”, que el partido “es amplio y diverso como la sociedad argentina”, y que “tenemos una idea de construcción colectiva”. Pidió “respetar la diversidad ideológica y trabajar por los objetivos comunes”.

Soria manifestó que “el holgado triunfo de octubre nos debe hacer entender que debemos respetar la construcción de unidad y custodiarla”. Y lanzó: “bienvenidos todos aquellos que sepan que el límite son Macri y Weretilneck”.

¿El triunfo de octubre lo proyecta al 2019?, le consultaron. “Lo que me proyecta es el trabajo: sigo haciendo obras en mi ciudad”, respondió.

También habló del proceso electoral de Villa Regina. “A Fioretti lo voltearon ellos, que digan ahora que van a presentar candidatos… pero creo que ese mensaje no es para nosotros”. “Nosotros sí vamos a tener candidatos, el peronismo y el Frente para la Victoria van a participar”, aseguró.

Sobre las candidaturas afirmó: “yo apoyo a aquel que cuente con el respaldo mayoritario del PJ de Regina, pero soy presidente del partido y no puedo meterme ni definirme por un candidato”.

El presidente del PJ especuló sobre la posible alianza entre Juntos y Cambiemos: “el hambre y las ganas de comer siempre se juntan” indicó, y mencionó que “en octubre (JSRN) bajaron a su candidato para favorecer a Macri, así que no me extrañaría que en 2019 tengamos que enfrentarnos a una alianza”. No descartó que vayan separados, pero sí afirmó que “la estrategia es conjunta”.

Soria, entre otros temas, habló del gobierno provincial: “hablo con muchos funcionarios de Weretilneck, son cada vez más, que me envían reportes”, indicó. Y repasó: “hay cosas positivas, el equipamiento para los hospitales, por ejemplo”.

“Lo bueno hay que destacarlo, yo critico la conducción del gobierno, que es pésima”, disparó. “Que Eeretilneck sea un mal gobernador, peor que Saiz, no implica que no haya buenos dirigentes en el gobierno”. Y volvió a valorar al vicegobernador Pedro Pesatti.