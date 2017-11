Weretilneck dijo que “no hay pérdida” de recursos con el Pacto Fiscal

Luego de la firma del acuerdo fiscal con Nación, que incluye la resolución del reclamo de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense y un tope a la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, el gobernador Alberto Weretilneck, dijo que “no representará una pérdida de recursos” y destacó que esos montos serán afrontados por el Gobierno Nacional.

“Los rionegrinos estábamos ante la posibilidad de dejar de recibir 1900 millones de pesos en coparticipación, pero a partir de las negociaciones y la predisposición de todos los sectores involucrados, los recursos de Río Negro y las demás provincias no se verán afectados”, indicó el mandatario provincial y puntualizó que la “Nación y las Provincias han dado hoy una clara señal de institucionalidad, de consenso y acuerdo; donde más allá de las cuestiones individuales y sectoriales, se pusieron por delante los intereses de la Patria”.

Informó Weretilneck que las provincias desistirán de todos los reclamos judiciales, “marco en el cual Río Negro realizará una compensación con Nación por alrededor de 3500 millones de pesos”.

La discusión se basó en cuatro ejes. El reclamo de Buenos Aires en torno al Fondo del Conurbano Bonaerense; cambios en las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos; reducción del déficit fiscal y los juicios que las Provincias mantenían con el Estado Nacional.

Respecto del Fondo del Conurbano Bonaerense, Weretilneck explicó que “podría haber significado una pérdida de 1900 millones de pesos para Río Negro. Hoy gracias a un aporte del Estado Nacional, Río Negro no perderá recursos” y en cuanto a la uniformidad en todo el país de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, indicó que “para que la actividad económica no sea tan castigada en materia impositiva. Esto genera en Río Negro también una equivalencia porque veníamos haciendo correcciones hace mucho tiempo y el impacto no será importante” y agregó que “también nos obliga al congelamiento de la planta de personal, la reducción sistemática del déficit fiscal de la nación y las provincias”.

Las reformas se pondrán en marcha en enero de 2018 “y nosotros -dijo Weretilneck- deberemos hacer todas las tareas en las legislaturas provinciales para que ellas aprueben esto. Este acuerdo nos permite tener previsibilidad, tanto de los recursos provinciales como de los nacionales y no pérdida de recursos”.