Usina: descartan una consulta popular provincial

(ADN).- “No habrá llamado a consulta popular en la provincia. No haremos nada distinto a lo que hemos hecho”. de esta manera, el gobernador Alberto Weretilneck descartó avanzar en el proyecto de instalación de una central nuclear en Río Negro.

El mandatario negó que Nación le haya pedido que revea el emplazamiento de la usina en la costa atlántica, pero admitió que “se esta buscando, a través de la consulta en Sierra Grande, ver si hay consenso social”, aunque aclaró que la iniciativa no es provincial.

“Nuestra posición ha sido clara: yo siempre dije que la central nuclear era un muy buena inversión, que iba a fomentar el desarrollo, el empleo e iba a generar un antes y un después en la economía provincial, pero el impacto social que tuvo, la negativa social y el rechazo generalizado, me hicieron convencer que no había licencia social y que el proyecto no podía ser llevado adelante, por los menos por nosotros, por la Provincia”, declaró el gobernador.

En un contacto con la prensa, Weretilneck se refirió al impulso que Miguel Pichetto le está dando al proyecto: “el Senador está convencido que es lo mejor para Sierra Grande. El tema es quién logra la licencia social. Nosotros no estamos en condiciones de llevar adelante este proceso”, ratificó.

Por último, el mandatario dijo que “esta muy bien que se consulte al pueblo de Sierra Grande”. Sin embargo, dijo que es un resorte del Intendente determinar si la consulta es vinculante o no.

En ese caso habría un choque de legislaciones, pero Weretilneck no se adentró en ese debate.