Críticas a la modificación de vocalías en IPROSS

(ADN).- El vocal gremial del IPROSS, Paolo Echepareborda, criticó el proyecto del gobierno de modificar la integración de la Junta. Reiteró la necesidad de democratizar la elección de sus componentes. Y puntualizó que “somos representantes de todos los afiliados”.

Echepareborda salió a contraponer su opinión al proyecto del gobierno que propone que un representante de la Policía integre la Junta. Hoy, ese espacio de la obra social, está compuesto por cinco vocales: dos gubernamentales y tres sindicales. El objetivo es sumar uno más a cada sector.

Pero los gremios no acuerdan. “La persona que elija el Jefe de la Policía va a ser un vocal gubernamental, no va a responder a los intereses de los afilados” se quejó el dirigente de UnTER en diálogo con Frecuencia VyP. Y fue más allá: “Los vocales gremiales deberíamos ser elegidos por el voto de los afiliados al IPROSS”, porque “somos representantes de todos los trabajadores, no solo de los afiliados de los gremios a los que pertenecemos”.

Echeparborda denunció que la idea del gobierno es quedarse con la Junta, ya que si se suma el representante de la Policía, la definición -ante la paridad de votos- la tiene el titular del IPROSS.

“El debate que hay que dar, es cómo recuperar los fondos de la obra social, porque por ley, deben estar los aportes de los afiliados antes del 10 de cada mes acreditados, y eso no sucede”, finalizó.