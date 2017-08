Efecto PASO: La CGT analiza suspender la movilización

El titular de UPCN, Andrés Rodríguez, no descartó la posibilidad de que el Consejo Directivo de la CGT decida mañana suspender la movilización prevista para 22 de agosto. El sindicalista atribuyó esa iniciativa a un sector de dirigentes con “opiniones divergentes” y dijo que que se intentará “unificar” una postura “a través de una síntesis que contenga a todos”.

El debate sobre si ser hará o no la marcha fue confirmado también por el titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, quien sostuvo que lo que se discutirá es “la conveniencia o no” de concretar esa protesta o bien dar inicio a “un plan de lucha” más amplio. En tanto, Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato de la CGT, salió al cruce de esas versiones y aseguró que “la probabilidad de que se haga la movilización es total, de un 100 por ciento”.

La movilización había sido decidida por la central obrera el 13 de julio pasado como reacción a la represión a los trabajadores de PepsiCo que mantenían tomada la planta de Vicente López. Según las explicaciones de entonces, la fecha de la protesta fue elegida para después de las elecciones primarias y no antes para que no fuera utilizada políticamente por ninguna fuerza, frente o agrupación.

Sin embargo, los resultados de las PASO parecen haber dado lugar a un replanteo de la decisión. Rodríguez sostuvo que la marcha del 22 “nunca fue enfocada como un problema político” frente a la administración de Mauricio Macri, “sino como una exteriorización de una realidad bastante acuciante en vastos sectores de la población”.

Para Plaini, en cambio, “una elección no cambia la situación del país, la situación social no ha sido resuelta y debemos dar una respuesta a eso”. Además, “el Gobierno no tuvo un resultado abrumador, en la provincia de Buenos Aires dos de cada tres votantes le dieron la espalda”, dijo durante una entrevista por radio Rivadavia, en la que dejó claro que “la marcha era un compromiso que habíamos asumido, aunque siempre hay distintas posturas y a veces toca perder una discusión”.

Por su parte, Schmid en declaraciones a la agencia DyN advirtió que los gremios que declinen concurrir a la manifestación estarán “vulnerando la decisión que tomaron en el último plenario nacional de secretarios generales” de la CGT.

Rodríguez puntualizó también que “hay sectores industriales que están atravesando situaciones de cierre, de despidos, de suspensiones, de pérdida de poder adquisitivo”. También hay otros “con problemas de trabajo o de trabajo precario”, admitió.

“La situación en algunos sectores, sobre todo en el trabajo, es bastante negativa y difícil”, remarcó y afirmó que “aún no ha habido una clara señal esperanzadora”. No obstante, consideró que “la situación de deterioro no comenzó ahora” sino que “viene de antes”, pero “hasta ahora se ha agravado, no se ha mejorado”.

Por su parte, Plaini aseguró en diálogo con radio Labici que “no nos podemos quedar solo en la resistencia” y aseveró que a pesar de que “los medios quieren un peronismo republicano que no esté en las calles”, la CGT “tiene que tener un programa y un plan de lucha”.