Detuvieron a cinco prófugos por delitos de lesa humanidad

El Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvo a 5 ex oficiales de la Armada acusados de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer ciudadanos durante la última dictadura militar. Fue a través de operativos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que allanó cuatro domicilios en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca, a raíz de una investigación para dar con el paradero de los prófugos.

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, realizaron una exhaustiva pesquisa que derivó en allanamientos en dos domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se detuvo al ex almirante Rodolfo Carmelo Francisco Luchetta y al ex capitán de navío Heberto José Rubattino.

En simultáneo, se procedió a requisar otras dos viviendas en las localidades de Punta Alta y Bahía Blanca, donde el personal de la fuerza arrestó al ex suboficial mayor Luis Oscar Conti y al ex capitán de navío Mario José Bilesio. Por último, en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, se aprehendió al ex capitán de fragata Pedro Eduardo Giromini.

Los detenidos, culpables de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, quedaron incomunicados y privados de su libertad bajo las órdenes del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Walter López Da Silva y la Unidad Fiscal que investiga el terrorismo de estado en esa ciudad.