Le cortaron el gas al Ministerio de Salud

(ADN).- “Los trabajadores del edificio central de Salud viven graves condiciones de inseguridad edilicia y medioambiental”. Así lo denunció el gremio UPCN. Ayer, secretarios gremiales se acercaron al Ministerio para interiorizarse de los problemas a partir del corte de suministro de gas en el edificio.

Según informó el gremio, en principio, hicieron un recorrido por todas las oficinas del Ministerio, “constatando el frío terrible e intenso que se siente, ya que en la mayoría de las dependencias tampoco se pueden prender las estufas, porque se saturan las instalaciones eléctricas. De hecho, ante el uso de caloventores para hacer más llevadera la mañana laboral, se produjeron cortes de energía en diversos sectores del organismo, se apagaban las computadoras en medio de las tareas, etc. O sea, en realidad, esa solución alternativa no dio resultado e incluso agravó la situación”.

Uno de los secretarios manifestó que durante el recorrido por el edificio fueron a hablar con autoridades del Ministerio, más precisamente de la Dirección de Administración y del Área de Recursos Humanos, quienes les dijeron que “los agentes que quieran, de forma individual, podían retirarse”; aunque particularmente es arriesgado tomar esa postura, porque, como los mismos trabajadores expresaron luego “hacerlo individualmente da miedo a represalias”.

Luego del recorrido por el edificio, los secretarios gremiales de UPCN Héctor Barrionuevo; Mariela Ramírez, Oscar Zapata y Marcelo Vidal, convocaron a una asamblea en el hall, donde, con la participación de los trabajadores, se intentó clarificar la situación, ya que el organismo no emitió ninguna circular que informe al personal sobre el corte del suministro de gas, las causas, las medidas alternativas y medioambientales de trabajo, los retiros por causa del frío, etc. En el hall, charlando y planteando la situación, los trabajadores expusieron todos los problemas del edificio que, además de este corte de suministro de gas (a causa de instalaciones clandestinas, no sujetas al plano, que registró la empresa Camuzzi) presenta dificultades y problemas de seguridad en el ascensor, las escaleras, las instalaciones eléctricas en malas condiciones y varias carencias edilicias y medioambientales de trabajo donde escasean mínimos contextos de seguridad laboral.

Durante la reunión, se invitó al Ministro de Salud, Fabián Zgaib a participar de la misma, pero este se excusó diciendo que tenía una llamada del gobernador. Más tarde, una persona en su representación, informó a los participantes de la reunión que mañana (por hoy) instalarían nuevamente el gas.

Ante esa novedad se decidió retomar la asamblea en el día de hoy (martes 27) para ver los avances en la solución de la problemática del gas. Por otro lado, a partir de los múltiples reclamos de los compañeros trabajadores con respecto a la estructura edilicia y las condiciones de inseguridad laboral que se desprenden de ello, se decidió conformar una Comisión para empezar a trabajar en estas deficiencias.