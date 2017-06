“El único modo de ser libres, es no estar atados a la grieta”

(ADN).- El candidato a diputado de Juntos Somos Río Negro, Fabián Gatti, ratificó el concepto de soberanía política y reafirmó la idea de salir de la disputa entre macrismo y kirchnerismo. “El único modo de ser libres no es estar atado a la grieta”, aseguró. Habló de fruticultura e inseguridad.

En diálogo con ADN, Gatti dijo: “No me interesa ponerme en anti”. Así, delineó el discurso de campaña. El ex legislador evaluó que “los partidos ya no contienen a la gente, se quedaron atados a viejos esquemas”, y validó la conformación del partido provincial “porque resuleve los temas de la gente”.

Gatti confió que el gobernador le transmitió hace diez días que iba a ser el candidato. “Weretilneck es un estratega y utilizó la incertidumbre como una fortaleza política”.

Al ser consultado sobre el peso específico de un diputado en la Cámara, puntualizó en que después de la elecciones “nadie va a tener mayorías”. En ese esquema, “nuestra opinión vale”. Y subrayó: “La voz de Río Negro tiene que ser escuchada”.

Puso como ejemplo la fruticultura. “La crisis no ha tenido respuestas de parte del gobierno nacional”. Insitió en poner en valor el Libro Blanco como eje de la recuperación de la economía regional. “Nos vamos a parar frente a quien nos tengamos que pararnos para defender los intereses de los rionegrinos”, ratificó. “Macri no da soluines. Cristina tampoco las dio”.

Dijo la problemática frutícola “no es solo un tema de tipo de cambio” sino de calidad y cantidad de producción. Y que requiere de herramientas que debe aportar Nación.

Pero dijo que no será solo un vocero de temas estrictamente rionegrinos. En ese sentido apuntó a la seguridad, que “es un problema de todos los argentinos. Río Negro no es una isla”. “Y nosotros vamos a llevar propuestas al Congreso”, indicó.

Gatti explicó que “la política ha dejado en manos de los abogados el tema de la seguridad”. “La segudiad es un problema ideológico, de paradigmas, de decisión política” aseveró. Por lo tanto, será la política quien debe darle un nueva andamiaje a la Justicia.

“Estamos vigilando a la gente decente que se encierra en sus casas”, puntualizó. “El problema lo tiene que tener el delincuente, no el laburante” dijo.

Y recordó que “hace 40 años el sistema actual tenía sentido, porque había que proteger a la sociedad civil de los militares. Hoy, ese sistema hay que adaptarlo a la democracia. Necesitamos un Estado que se encargue de las víctima”. “Los imputados tienen que empezar a tener problemas ante la Justicia”, razonó.

Gatti valoró el sistema de garantías constitucionales: “el garantismo es un conquista de la humanidad, el problema es el abolicionismo”, indicó. “Tenemos que proteger a la víctima”.

Y puntualizó que “la seguridad no es un tema de más patrulleros, y más policías en las calles”.