Macri y Trump en la Casa Blanca. Limones y Corea

El presidente Mauricio Macri y la primera dama, Juliana Awada, fueron recibidos en la Casa Blanca por sus pares norteamericanos, Donald y Melania Trump.

Tras la firma del Libro de Honor y las fotografías oficiales, los dos presidentes tuvieron una entrevista privada en el Despacho Oval. Allí Trump se refirió a Macri, a Venezuela y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) ante las preguntas de periodistas.

A continuación, la transcripción completa, provista a LA NACION por oficina de prensa de la Casa Blanca.

Trump: Es la primera vez en la Oficina Oval para el presidente y la señora Macri. Y es un gran, gran honor tenerlos aquí. Él ha sido mi amigo por muchos años. Nos conocemos hace tiempo, antes de la política. Y quién hubiera pensado que iba a pasar esto.

Macri: Nadie.

Trump: Pero él es una genial, maravillosa persona, y será un gran Presidente de la Argentina, no tengo absolutamente ninguna duda. Absolutamente ninguna duda.

Periodista: Señor Trump, ¿qué le gustaría alcanzar en conjunto con nuestro país, con la Argentina?

Trump: Vamos a ser grandes amigos, mejores amigos que nunca. Y estamos frente a un maravilloso comienzo, porque conozco a Mauricio por tantos años, y sé la clase de persona que es. Es una gran persona y un gran líder. Hará un fantástico trabajo por la Argentina. Y me siento muy cómodo respaldándolo, porque ellos necesitan ciertas cosas de Estados Unidos. Me siento muy cómodo apoyándolo, porque sé lo que estoy respaldando. Estoy respaldando a un hombre que ama a su gente y ama su país.

Periodista: Si él es tan buen Presidente, señor presidente, ¿va a dejar que los limones argentinos entren a su país? Son muy buenos. La gente lo amará si los deja entrar.

Trump: Estoy al tanto de los limones. Y lo crean o no, el negocio de los limones es un gran, gran negocio.

Periodista: ¡Sólo diga que sí! (Risas)

Trump: Pero vamos a tomar esto en consideración, muy seriamente. Una de las razones por las que él está aquí son los limones (risas) y yo le hablaré acerca de Corea del Norte y él me hablará de los limones. Y creo que vamos a estar muy bien dispuestos. Vamos a estar hablando.

Periodista: ¿Qué piensa de Venezuela, señor Presidente?

Trump: Venezuela es un lío. Venezuela es un lío.

Periodista: Señor Presidente, acerca de la renegociación de NAFTA, dígame cómo llegó a esa decisión.

Trump: Bueno, iba a terminar con el NAFTA en dos o tres días desde hoy. El presidente de México, con quien tengo una muy, muy buena relación, me llamó, así como el Primer Ministro de Canadá, con quien tengo una muy buena relación. Y ambos caballeros me caen muy bien. Me llamaron y dijeron, que en lugar de terminar con el NAFTA, si podía, por favor, renegociar. Me caen muy bien. Y respeto mucho sus países. La relación es muy especial. Y dije, voy a esperar; vamos a ver si podemos hacer un trato justo. Porque el NAFTA ha sido un negocio horrible para Estados Unidos. Ha sido muy bueno para Canadá, ha sido muy bueno para México, pero ha sido horrible para Estados Unidos.

Y si revisan mi campaña -cualquiera de mis discursos- dije que lo renegociaría o lo terminaría. Así que me pidieron renegociar y lo haré. Y pienso que tendremos éxito en la renegociación, la cual, francamente, será buena porque será más simple. Pero tenemos que hacer un trato que sea justo para Estados Unidos. Ellos lo entienden. Así que decidí, más que terminar con el NAFTA, que sería un shock bastante grande para el sistema, que renegociemos.

Ahora, si no puedo hacer un buen trato, si no puedo logar un buen trato para Estados Unidos, es decir, un buen trato para nuestros trabajadores y nuestras compañías, voy a terminar con el NAFTA. Pero vamos a darle a la renegociación una buena, importante oportunidad.

Muchas gracias, a todos. Muchas gracias.

Periodista: ¿Y Venezuela, señor Presidente? Señor Presidente, acerca de Venezuela, cuál es su posición?

Trump: Estoy muy triste por Venezuela. Estoy muy triste al ver lo que le pasó a Venezuela. Venezuela está en una situación muy triste.