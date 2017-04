“Hay sectores que no quieren que el Gobierno finalice”

(ADN).- La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se sumó a las voces del oficialismo que creen que hay un movimiento destituyente. Lo atribuyó a grupos kirchneristas. Fue en una entrevista con el diario Clarín. De esta manera, el macrismo agita el fantasma golpista.

Las declaraciones de ese tenor venían en aumento. Incluso fueron parte de la convocatoria a la manifestación del 1 de Abril que fue denominada “marcha por la democracia”. El inesperado respaldo, envalentonó al Gobierno.

-¿Cree que hay gente trabajando para que el Gobierno no cumpla su mandato?

-No me cabe ninguna duda.

-¿Quiénes son?

-Básicamente sectores muy extremos del kirchnerismo, que no conciben haber dejado de tener el poder en sus manos. Lo terrible es que son personas que han hecho daño, que no asumen ninguna crítica. No entiendo cómo no se dan cuenta de que el país quedó mal. En quince meses no podés generar semejante situación de pobreza en la Argentina, de falta de empleos, de posibilidades de crecimiento, de desarrollo de inversiones. Todo esto fue consecuencia del populismo, y de algunas cosas que vienen siendo muy mal hechas en la Argentina.