Quejas por desechos de pesca. Son arrojados al sur de Las Grutas

Vecinos de Las Grutas presentaron sus quejas a las autoridades municipales de San Antonio en razón de la presencia de desechos de la pesca de langostinos que son arrojados en un sector ubicado en el sur del balneario y que producen emanaciones de un fuerte olorfétido que se propaga en la zona urbana.

El reclamo fue recibido por el Delegado municipal Guillermo Masch, y demàs autoridades comunales, entre ellas, la Secretaria de Producción y Medio Ambiente, Laura Viz, quien informó que “estamos bajo decisiones que toma Provincia, en noviembre teníamos ocho barcos pesqueros de manera artesanal y hoy en día tenemos 30 barcos, estos permisos no los da el municipio, los da la Provincia y no está regulado el langostino, que es algo temporal que se está alargando”.

Señaló que el problema fue planteado al DPA y Medio Ambiente, y sostuvo que “tenemos tres problemas, los residuos sólidos de la pesca, de los efluentes líquidos y los efluentes domiciliarios, aún estamos esperando la zona de sacrificio. Por consiguiente, nuevamente el 13 de febrero enviamos otra nota, no obteniendo respuesta alguna hasta la fecha” y agregó “no vamos a perder más tiempo, también somos ciudadanos que habitamos el ejido, no estamos ajenos a los olores nauseabundos”.

Por otro lado, la funcionaria indicó que la Ley de Pesca dice que el langostino no debe salir entero, se les debe sacar la cabeza, eso genera el residuo. La fábrica de harina procesa solamente merluza, si la fábrica cocinara el langostino no podríamos ni respirar, la harina de langostino no tiene valor comercial y por eso se entierra.

En otro orden, los presentes labraron un acta, donde quedó