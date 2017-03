López saludó a “todas las mujeres rionegrinas” y habló de falsa a acusación

(ADN).- La red social facebook sorprendió con un mensaje del legislador de JSRN, Rubén López, donde desde ese sitio saludó “a todas las compañeras de la Fruta y a todas las mujeres rionegrinas”, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Difícil de calificar el mensaje cuando precisamente el dirigente sindical está acusado por una joven de 19 años por acoso sexual, causa que sumó a otra que también se ventila en los estrados judiciales.

Increíble, pero cierto, aunque resulte incomprensible el mensaje, cuando menos el silencio sería aconsejable ante esta situación, más aún cuando aprovechando la circunstancia el legislador Rubén López trata de hacer una defensa de la acusación a la que califica como falsa y “horrenda mentira” que dice estar padeciendo junto “a mis hijas, madres y hermana”, recurriendo a “golpes bajos” en la utilización de las mujeres de su familia.

Tampoco entiende el diputado de JSRN que el saludo en el Día de la Mujer no se vincula a un festejo, felicitación o gratitud de género, sino un reconocimiento en la lucha diaria y la visibilidad de #Ni una Menos.

El saludo a las mujeres tiene una larga explicación, donde no falta su adhesión política al partido Juntos Somos Río Negro y al gobierno, a la vez que señala que la denuncia en su contra es una operación política.

Entiende López que “hoy se ve y se lee que a todos los que buscan un poco de prensa solo le preocupa mi banca, hacen fachadas involucrando al Gobierno. ¿A caso no saben que me tome 90 días de licencia, me saque los fueros y me puse a disposición de la justicia? Para aclarar, ¿saben por qué no renuncio a mi banca? Porque hay una cantidad enorme de compañeros que están a mi lado y venimos trabajando hace muchos años, me aseguraron de que no correspondía dejar mi banca que me gane con el trabajo de día a día y menos por un hecho que nunca cometí. Por esa razón y por respeto a esas más de 3.000 fichas de compañeras y compañeros (de JSRN) que me conocen y saben de mi inocencia, sigo en pie”.

A continuación el link del perfil de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004040955300&fref=ts