La dirigente Petrocini señaló que el gobierno decide sobre el conflicto docente

Mirta Petrocini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), manifestó que la duración del conflicto docente depende del gobierno y señaló que “en 2016 la provincia de Buenos Aires también estaba fundida y pudimos llegar a un acuerdo, por eso, lo que dure el conflicto va a depender de la decisión del gobierno”.

“El paro está determinado por las bases, los docentes se manifestaron categóricamente y la adhesión a los paros fue altísima, incluso el jueves estaban todos los distritos movilizados”, declaró en Radio Mitre

La dirigente gremial dijo que “el paro no es excesivo, lo excesivo es que no se atienda la educación pública. La negociación debió haber comenzado mucho antes. Ahora no hay negociación, solo convocatorias y propuestas unilaterales”, concluyó.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires volverán a la huelga el próximo lunes tras rechazar por “insuficiente” una nueva oferta del gobierno bonaerense que consiste en un aumento salarial del 19 por ciento y un pago extraordinario no remunerativo para compensar las pérdidas del poder adquisitivo sufridas en 2016.

Los maestros ratificaron su demanda de un aumento del 25 por ciento para este año y una recomposición del 10 por ciento por el poder adquisitivo caído el año pasado.

El gobierno bonaerense ofreció un aumento del 19 por ciento en tres cuotas: 5 por ciento en enero; 5 en abril y 9 en septiembre. La propuesta oficial incluía un pago extraordinario no remunerativo compensatorio del 2016, de 500 pesos por cargo y un pago remunerativo por el primer trimestre a pagar en marzo, con sumas de 1.500 a 3.570 pesos dependiendo del cargo.

Los seis gremios docentes rechazaron categóricamente la propuesta y si bien confirmaron que concurrirán a una reunión técnico salarial convocada por el Gobierno provincial, en la sede de la cartera de Economía, en La Plata, anunciaron un paro de 24 horas para el lunes.