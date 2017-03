Kremer no fue a la reunión con el justicialismo

El ministro de Econimía provincial, no asistió a la reunión prevista para hoy con el presidente del bloque del FpV, Ricardo Marinao y el titular del justicialmo rionegrino Martín Soria, donde se iba a requerir información sobre el proyecto de endeudamiento provincial para concretar el Plan Castello, condición como para que la bancada opositora definiera su voto en la Legislatura.

Sobre el fallido encuentro, Soria manifestó que “la cobarde posición tomada por el Ministro, es la confesión expresa de que este mega endeudamiento, no se sostiene sino por la desesperación de un gobierno que llevó al quebranto a la provincia y hoy pretende hipotecar el futuro de las próximas generaciones”.

A su vez, Alejandro Marinao, lamento que el Gobierno no tenga mas información, “porque no se trata sólo de proponer una grilla con obras, sino de cómo los rionegrinos vamos a pagar semejante deuda. Por eso, no brindar precisiones sobre plazos, tasas, monto final, formas de emisión, etc. quita elementos centrales de análisis y, en síntesis, es una mala señal”.