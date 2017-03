Denuncian fraude en las elecciones de Sanidad

(ADN).- Carlos Vera, que encabezaba la lista Verde N° 3 (opositora) en las elecciones del sindicato de Sanidad de Río Negro, anunció que pedirán que “se investiguen irregularidades (en las elecciones) y se determinen las responsabilidades del fraude que se está llevando a cabo desde el oficialismo”.

El dirigentes destacó que “se resolvió realizar la presentación de un amparo para que, se garantice la transparencia del acto electivo y se respete la voluntad de los trabajadores que sufragaron”.

La lista opositora adjudicó a una operación de prensa de la lista oficialista que envió a los medios un acta de escrutinio “trucha” e ilegal, y comunicó que se elevó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y presentaciones de impuganciones que deben resolverse antes de oficializar algún ganador.

Se informó que en el acta enviada a los medios no hay resolución de la impugnación de dos urnas y primero la Junta Electoral debería haberse pronunciado, ya que de ello depende el resultado final de la elección.

La lista Verde aclaró además que “todavía no se expidió en ese sentido, y tampoco realizó los recuentos de votos. Es decir, todo lo que actuó hasta ahora es ilegal. Lo único que hizo, fue enviar a los medios ese acta que está cargada de ilegalidad. Por supuesto, hemos pedido a la justicia que intervenga esa junta”.

También informó que no fueron notificados formalmente, ni hubo comunicación alguna sobre el recuento de votos, ni se oficializaron los resultados y destacó que “para realizar ese trámite, nuestra lista debería estar presente, y eso hasta ahora no ha ocurrido. Sólo hubo silencio y ocultamiento del lugar en donde se encuentran las urnas y los votos de todos los afiliados. Es una falta de respeto a la democracia y a los trabajadores”.

La lista verde reiteró que “la elección estuvo teñida de fraude y acciones antidemocráticas. No hubo recuento de votos; no se sabe la ubicación de las urnas; nunca fuimos convocados para el escrutinio definitivo y no pudimos hacer quejas y/o observaciones como establece el Código Electoral”.