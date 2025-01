Verano: Intensifican controles y sanciones a comercios

(ADN).- La Agencia de Recaudación Tributaria intensificó los controles en los principales centros turísticos de Río Negro, en esta temporada de verano. Entre el 9 y el 19 de enero, se fiscalizaron 383 establecimientos y se intimó deuda por $44.044.000 de los cuales, $18.444.000 corresponden a Ingresos Brutos, $6.600.000 al impuesto inmobiliario y $19.000.000 al Impuesto Automotor.

El organismo busca certificar el cumplimiento de las leyes fiscales, de defensa del consumidor y lealtad comercial. En Las Grutas, Bariloche, Playas Doradas, Puerto San Antonio Este y El Bolsón se verificó que:

-Se acepten tarjetas de débito como medio de pago.

-Se emitan facturas o tickets en cada transacción.

-Se exhiban los precios de productos y servicios.

-Estén inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

-No existan deudas tributarias en los impuestos administrados por la Agencia.

Se realizaron 53 infracciones tributarias, sancionadas con multas y clausura, a 20 a comercios sin terminales de pago electrónico, 3 que no aceptaban pagos con tarjeta de débito, 3 por no estar inscriptos en ingresos brutos, y 27 por no emitir factura ni contar con medios válidos de facturación.

En materia de defensa del consumidor y lealtad comercial, se detectaron 334 productos vencidos disponibles para la venta que fueron retirados de forma inmediata, y casos donde el precio en góndola difería del cobrado en caja.

Así mismo se llevaron a cabo controles de ingresos bajo procedimientos de corte de facturación permanentes y puntos fijos detectando diferencias entre 50% y 200%, para los cuales se aplicaron las sanciones correspondientes

El operativo busca proteger los derechos de los consumidores, garantizar condiciones comerciales y combatir la competencia desleal entre quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y quienes no. Esto resulta especialmente relevante en actividades comerciales de temporada, donde algunos establecimientos operan sólo durante los meses de verano.

El operativo de verano continuará desarrollándose hasta el mes de febrero, reforzando los controles en toda la región turística de Río Negro.