«Manzanas podridas»: piden interpelar a la Ministra

(ADN).- A las críticas surgidas de los bloque peronistas, se sumó ahora el pedido de interpelación a la ministra de Educación, Patricia Campos, por la comida que se distribuye en las escuelas, un caso que denunció un estudiante en Roca lo que motivó un pedido de investigación por parte del gobernador Alberto Weretilneck.

«Hemos solicitado a la presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura de Río Negro (Daniela Agostino, CC-ARI) interpelar a la Ministra de Educación por las manzanas podridas en las escuelas», posteó en su red de X el legislador de CREO Río Negro, Santiago Ibarrolaza. «Esperamos exista un poco de vocación de oposición de ese sector político así al menos se ajustan algunas clavijas», agregó.

Ayer, el presidente del bloque del PRO, Juan Martín, posteó: «Escucho al Gobernador dando explicaciones sobre el tema de las manzanas y pienso que, más allá de si estaban podridas o no, si en tres escuelas de Ingeniero Huergo quisieran hacer una compota, no podrían porque no tienen gas». Y aseguró: «La educación está en emergencia, pero no la ven».