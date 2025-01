UPCN insiste en hay ajuste y «motosierra» en el Estado

(ADN). – UPCN reiteró su rechazo a «los despidos masivos que están afectando a cientos de trabajadores estatales, si bien es cierto que desde este gremio no pusimos a ningún contratado, para nosotros, un trabajador es una unidad dentro de una lucha colectiva, son individuos con derechos laborales fundamentales, tales como el derecho a un salario justo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, y a un entorno de trabajo digno. Ahora nos preguntamos a ¿donde están los políticos que en su momento ingresaron a los compañeros despedidos?». Y respondió que no importa como el gobierno quiera llamarlo, «para nosotros es motosierra y es ajuste».

«Sostenemos nuestra firme posición de que los trabajadores no pueden ser las víctimas de decisiones políticas y gubernamentales de las decisiones gubernamentales arbitrarias que afectan directamente su dignidad y estabilidad; si existen condiciones que no se cumplen deberían ser reportadas y tratadas debidamente en la junta de disciplina», indicó gremio y sostuvo que «para dar real solución a la estabilidad de los trabajadores, exigimos que se inicie de inmediato un pase a planta permanente de las y los compañeros contratados y así poder generar equidad y transparencia en las relaciones laborales con el Estado empleador».

Manifestó más adelante que «el problema de falta de eficiencia en el Estado no se soluciona intentando siempre rebajar los costos salariales porque el problema está en otro lugar, por ejemplo en los ñoquis que la legislatura mantiene por años o en sostener organismos que no funcionan con funcionarios que no sabemos a qué se dedican como es la fiscalía de investigaciones administrativas, o en salud como por ejemplo cuando en el hospital público una prestación de tratamiento oncológico al Estado le cuesta $ 25 millones de pesos pero es derivada al privado y el mismo Estado paga $ 120 millones con la plata de todos y cada uno de los rionegrinos».

Por último se preguntó: «¿Le bastara al gobierno con haber dejado a más de 400 familias rionegrinas sin su sustento diario o el plan de la motosierra no ha terminado para el gobernador?