Turismo: advierten que creció la informalidad en Bariloche

(ADN).- El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche, Martín Lago, informó que los relevamientos del sector mostraron que la primera quincena de enero superó las expectativas iniciales, alcanzando un 80%. “Lo que vemos es que los turistas están priorizando actividades de bajo costo», agregó. Aseguró que uno de los temas más relevantes fue la informalidad en el sector, que ha experimentado un crecimiento exponencial. Y reclamó una estrategia para temporada invernal.

Según Lago, los relevamientos del sector mostraron que la primera quincena de enero superó las expectativas iniciales, alcanzando un 80% de ocupación en los establecimientos asociados, un incremento del 14% respecto a las previsiones del 66%. Este repunte, atribuido en gran parte a reservas de último momento, refleja un cambio en los hábitos de los turistas, especialmente los nacionales, quienes deciden sus viajes en función de factores como costos y ofertas disponibles.

“Lo que vemos es que los turistas están priorizando actividades de bajo costo, como senderos de trekking, playas y espacios públicos. Incluso en gastronomía, el consumo es más racional; si antes visitaban restaurantes ocho veces en cuatro noches, ahora lo hacen tres o cuatro veces”, explicó Lago en Radio Con Vos de Bariloche, quien también destacó la creciente preferencia por opciones de alojamiento que optimicen el costo por persona.

Uno de los temas más relevantes fue la informalidad en el sector, que ha experimentado un crecimiento exponencial. Lago reveló que, según monitoreos realizados con Big Data, la oferta informal pasó de 1.900 unidades en 2023 a 5.600 en 2024, representando más de 20.000 camas no registradas frente a las 30.000 habilitadas oficialmente.

“Esta situación no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también genera competencia desleal. La mayoría de estas unidades no tributa, no factura y opera con servicios subsidiados, mientras el sector formal enfrenta una alta presión impositiva. Formalizar esta oferta permitiría ampliar la base recaudatoria y aliviar la carga sobre los contribuyentes”, afirmó.

Una estrategia urgente para la temporada invernal

De cara al invierno, Lago enfatizó la necesidad de acciones inmediatas por parte de la nueva Agencia de Turismo de Río Negro. “Los tiempos son cortos. Una campaña provincial requiere planificación precisa debido a la diversidad geográfica y de activaciones necesarias. Es crucial comenzar a diagramar el plan de trabajo del año antes de que finalice febrero”, advirtió.

El dirigente concluyó con un llamado a la colaboración entre el sector público y privado para abordar los desafíos estructurales y fortalecer la posición de Bariloche como uno de los principales destinos turísticos del país.