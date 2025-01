«Si no hacemos un acuerdo favorecemos al kirchnerismo»

(ADN).- «Mi mirada sobre lo nacional es idéntica a la provincial, porque creo que si nosotros no hacemos un acuerdo estaremos dando todo a favor del kirchnerismo o las diferentes versiones pamperonistas. Hay que hacer un acuerdo porque el electorado está en esa línea». De esta manera, el presidente del PRO en Río Negro, Juan Martín, avaló una alianza con La Libertad Avanza.

Martin aseguró que el electorado de ambos partidos les exigen desestimar las «peleas» y demandan una alianza electoral. «Cuando el presidente Milei dice ‘hagamos un acuerdo con Macri y arrasemos con el kirchnerismo’ es música para mis oídos, y para el electorado que banca al cambio», ratificó.

En diálogo con Radio Río Negro, el dirigente exhortó: «Hay que formar una agenda de trabajo, un equipo y decir por qué queremos ir juntos a una elección». Recordó que hubo un antecedente previo de trabajo entre ambos espacios durante la campaña que llevó a la presidencia a Javier Milei. «En ese momento no era presidente del PRO, pero había sido jefe de campaña de Patricia (Bullrich) y era un dirigente de la mesa chica, ahí me tocó sentarme con Lorena Villaverde (LLA), que era diputada nacional electa, y transitar juntos la defensa de los votos para que el cambio llegue a la Argentina. Ahora lo que se debemos hacer es que ese camino no se trunque», insistió.

Juan Martin dejó la puerta abierta a una discusión plural (para definir candidaturas) con el fin de preservar el «camino del cambio». «Será Lorena , seré yo o serán otros, pero ambas expresiones tienen que ponerse de acuerdo para defenderlo», afirmó.

Más allá de esta declaración, el presidente del PRO les asegura a los suyos que será candidato. También advierte que hay que «fortalecer» el partido porque aún LLA no tiene sello, y eso pone al macrismo en una situación de poder en caso de avanzar a una coalición.