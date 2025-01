Senado: Juntos sumará su voto para eliminar las PASO

(ADN).- Mónica Silva adelantó su respaldo al proyecto Ficha Limpia que integra la lista de temas que maneja la Casa Rosada para las sesiones extraordinarias. La senadora por Río Negro, también indicó que acompañará la eliminación de las PASO y recordó que el ex diputado Luis Di Giácomo presentó un proyecto en ese sentido. Criticó al Gobierno por no presentar el Presupuesto e insistió en la necesidad de sumar una mujer a la Corte.

“En JSRN hace tiempo tenemos el tema en agenda, ahora con las sesiones extraordinarias está en el temario elegido por el Ejecutivo», apuntó Silva sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. «Al parecer el Presidente quiere eliminarlas, no suspenderlas, para que no estén este año ni en 2027” dijo, y recordó que Di Giácomo, “antes de que exista La Libertad Avanza”, presentó un proyecto para eliminarlas.

La senadora -en diálogo con Radio Seis- indicó: “Nosotros consideramos del gran costo para el país cuando la herramienta no era usada como correspondía, los partidos arreglaban candidatos por afuera de las PASO y presentaban una sola candidatura. Creo que puede haber apoyo para la eliminación, pero hay que dar el debate”.

Presupuesto

Silva cuestionó que el Gobierno nacional no haya presentado el proyecto de Presupuesto y pretenda gobernar otro año con el Presupuesto de 2023, ya prorrogado para el 2024. “Eso provoca un ruido enorme, el año pasado la Ley de Presupuesto quedó sin resolver y ahora no está en el temario para considerarlo. No tiene sentido volver a prorrogarlo, no se puede controlar, este es un año totalmente diferente a 2024 y más a 2023”, fustigó.

Corte

Sobre los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la integración de la Corte Suprema de Justicia, que el Gobierno nacional insiste desde el 2024 en promover a ambos candidatos juntos, Silva recordó que al ser tratado en la Comisión de Acuerdos “sólo se aprobó el dictamen de Lijo, se lograron las 9 firmas para elevar los pliegos al recinto”.

“Eso fue aprobado por LLA, el PRO, la UCR y UP, pero no los pliegos de García Mansilla no tuvieron dictamen” dijo, y recordó que ella misma le preguntó al jefe de Gabinete Guillermo Francos qué pasaría si el Senado se opone a los dos nombres juntos. “Yo trabajo en un pedido para sumar juezas mujeres a la Corte, y Francos dijo que si no prosperan los dos nombres a la par, van a proponer un cambio”, agregó Silva.

Ficha Limpia

Silva dijo que “fue muy raro” como en plena discusión del proyecto de Ficha Limpia el año pasado, cuando quedó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el propio oficialismo frustró el tratamiento como resultado de un aparente acuerdo con Unión por la Patria.

“Nosotros estamos a favor de Ficha Limpia y lo demostramos el año pasado cuando lo impulsamos y la está vigente en la Provincia”, sostuvo.