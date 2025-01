Productores se quejan de la presión impositiva estatal

(ADN).- En medio de la empantanada paritaria frutícola, la Federación de Productores salió a cuestionar la presión impositiva estatal (nacional y provincial), y pidió que ese sector resigne un porcentaje de ganancias para hacer un aporte al acuerdo salarial. «Hoy tenemos un socio que no pone nada”, cuestionó el titular de la entidad, Sebastián Hernández, quien pidió que “tiene que dar una señal para bajar los costos”.

Los chacareros también apuntaron al convenio colectivo de trabajo de UATRE. Los productores quieren que se apliquen modificaciones, porque fue acordado en 1992, cuando se tomó como base de cálculo una producción media de 25.000 kilos de fruta por hectárea, cuando hoy aún en las estimaciones de costos de los entes oficiales, se hacen estimaciones tomando como base unos 40.000 kilos por hectárea.

“Hay que blanquear esa situación, porque hoy los rendimientos no son los mismos. El sector hizo el sacrificio, se mejoraron los rendimientos, pero es muy difícil discutir con parámetros de hace más de 30 años”, dijo Hernández. Dentro de estas negociaciones, argumentó que “no veo al Estado que esté buscando una solución, porque en este caso, quien debería relegar un porcentaje?”, se preguntó, tras lo cual afirmó que “ni los empleados ni los productores son culpables de esta situación”.

Para sustentar su posición, indicó a LMN que “el aumento de los costos se nota cada vez más” y que los números que se manejan en paritaria “están por encima de los costos habituales de recolección”.

“Creo que la cosa no pasa porque alguno, ya sea el chacarero o el empleado se funda, sino porque el gobierno dé alguna señal de bajar los costos”, analizó, y puso como ejemplo que “hoy por cada dos sueldos, tenemos que pagar otro que se lo lleva el Estado”, en relación a que, por cada salario, el empleador debe además hacer aportes que representan el 49,8% del salario de bolsillo del trabajador. “Es una locura”, acotó.

Por eso una de sus conclusiones, luego de la última reunión que también pasó a cuarto intermedio, es que “si no hay algún alivio desde Nación, alguien sale dañado” y se lamentó que no ve señales por parte de las autoridades de resignar ningún porcentaje de sus ingresos. “Espero que no quieran cerrar un número sólo a costilla de nosotros”.

Por ultimo aclaró que “nadie quiere el conflicto, es más, hay un ambiente de buscar una solución”, y eso explica en parte la cautela con la cual se están manejando las partes.