PASO: suspensión en 2025 pero que vuelvan en el 2027

(ADN).- La reconfirmación de Guillermo Francos y Manuel Adorni sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias aceleró la discusión interna del PRO sobre la eliminación o suspensión de las PASO, aunque los legisladores todavía no llegaron a una definición.

Este jueves hubo un Zoom del que participaron referentes macristas y gobernadores de Juntos. «Se empezó a conversar que se suspendan para las legislativas pero se mantengan para las ejecutivas», indicaron cerca de un mandatario provincial al portal LPO, y agregaron: «Al PRO no le conviene eliminarlas porque en el 2027 puede usarlas en la presidencial».

Sin embargo, en la bancada que conduce Cristian Ritondo llevan tiempo deliberando sobre el tema sin haber arribado a una síntesis. «Hoy intercambiamos opiniones por el chat del bloque y tenemos distintas posturas, todavía no lo tenemos cerrado», comentó este viernes uno de los legisladores más gravitantes.

Jorge Macri detonó el bloque macrista en la Cámara Baja cuando anunció el desdoblamiento de las elecciones y el apoyo al gobierno nacional para eliminar las PASO.

En medio del desconcierto de la tropa parlamentaria, un diputado experimentado dijo que la decisión del Jefe de Gobierno porteño había sido una instrucción de Mauricio Macri, en realidad. Según su razonamiento, el ex Presidente «no sabe bien qué hacer» porque «el gobierno está a milímetros de cerrar un acuerdo» con los referentes del macrismo.

La eventual inclinación del bloque macrista por la suspensión podría dejar al gobierno al borde del fracaso si mantiene su iniciativa para eliminarlas. Si no contara para esa empresa con las 37 bancas del PRO, los 39 libertarios no llegarían a 129 voluntades si no sumaran a los 20 radicales de Rodrigo De Loredo, los 16 pichettistas, los 6 lilitos, los 12 de Facundo Manes, los tres tucumanos, los 8 de Innovación Federal, los monobloquistas y buena parte del peronismo.

De hecho se descuenta que no toda la UCR avala la eliminación de las primarias ni todos los miembros del bloque de Miguel Pichetto. «Vamos a llegar o pegamos en el palo pero el PRO, la UCR y los aliados van a apoyar la eliminación», dijo con optimismo un radical con peluca.

Entre los gobernadores de Juntos, consideran que las PASO no revisten gran utilidad este año. «Sobre todo, sin acuerdo», precisan en una provincia con un electorado identificado con el PRO.

Uno de los argumentos que repiten es que «si hubiera PASO este año, el PRO se arriesga a caer víctima de la polarización en las generales». «Ante el miedo a que ganen los K, el voto útil se va a LLA, sobre todo en provincia de Buenos Aires», especulan.

Como sea, los diputados macristas repetían al cierre de esta nota que la decisión no estaba tomada, atentos a que la negociación entre Macri y Javier Milei también impactará en lo que tengan que votar en recinto.